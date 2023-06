“La exposición muestra aves del estado de Sinaloa y aves del resto de México. Me interesaron los diferentes aspectos que pueden tener las aves, las diferentes características que les sirven para su supervivencia, por ejemplo, algunas aves tienen un piquito más largo y más fino para las flores como los colibríes, algunas lo tienen más grueso para aplastar los crustáceos que encuentran”.

“Inicié con el proyecto porque aquí en mi taller cuando empecé a dibujar con técnica la primera ave que dibujé, fue un ave chiquita, fue de mis primeros dibujos, por eso elegí lo de las aves. Le tomé más amor al proyecto cuando observé a las aves en su medio natural”, afirma.

Como parte de la beca un asesor especial checaba los avances del proyecto y guió y aconsejó a Estrella para que observara el comportamiento de las aves y lo plasmara en los cuadros dibujados a lápiz.

“(Un asesor) me apoyó más en que viera los comportamientos de las aves y les pusiera mi personalidad o lo que yo sentía, no nada más que dibujara al ave parada en una ramita y posando, me orientó para que las pusiera en medio vuelo, que tuvieran otras acciones”.

Estrella Navarro comentó que la beca del PECDAS le dio más sentido de disciplina, de responsabilidad, la hizo madurar en la técnica del dibujo y le aportó material para realizar este tipo de proyectos.

“Quiero desarrollarme en pincel, entonces con este apoyo de la beca puedo conseguir ese material sin necesidad de esperar, sin tener dificultades para obtenerlo”, comentó.