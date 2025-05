Bailan El sinaloense al unísono en 20 municipios para celebrar a Difocur-Isic

CULIACÁN._ En uno de los momentos estelares de los festejos del 50º Aniversario de la fundación de la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional (Difocur, hoy ISIC), más de mil bailarines participaron en la Gran Coreografía Simultánea de El Sinaloense y El sauce y la palma, en las 20 cabeceras municipales y en algunas sindicaturas de la entidad, este sábado por la tarde.

“Nos da gusto que respondan a esta convocatoria, que llenen los espacios, que llenen los lugares y nos ayuden a construir la verdadera alma del sinaloense con actividades como esta, y gracias por conmemorar los 50 años de Difocur-Isic”, dijo Rodolfo Arriga, director de programación, a nombre de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

El evento fue conducido por Yahir Padilla, coreógrafo de la Compañía Folclórica Sinaloense, representativa del Gobierno del Estado y creada junto con Difocur, y a nivel estatal fue coordinado vía Zoom por su directora, la maestra Olimpia Chávez, y transmitido en vivo en la página de Facebook, donde puede verse.

En Culiacán, la actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Genaro Estrada, con los bailarines distribuidos en el escenario y las gradas del ágora Rosario Castellanos, en las explanadas del Teatro Pablo de Villavicencio y de la Galería Antonio López Sáenz, mientras que, en las cabeceras municipales y sindicaturas, se eligieron lugares públicos estratégicos de cada población, donde enlazados vía Zoom, se coreó el conteo regresivo para iniciar juntos con la coreografía al son de las notas de El Sinaloense.

Y al grito de cero y al sonido de las primeras notas de banda, desde Choix hasta Escuinapa pasando por Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mocorito, Mazatlán, Rosario, etcétera, se arrancaron con las alegres notas de El Sinaloense, que llenó la visión con el colorido de los trajes regionales, en los más variados colores y estilos y sin faltar el ya típico vestuario de la flor de amapa.

Continuó de inmediato con El Sauce y la palma, entre la multitud que no dejo de grabar para el recuerdo este singular momento, desde distintos ángulos y posiciones, incluso desde el Malecón Niños Héroes, donde los autos aminoraban la marcha para contagiarse del espíritu festivo.

Al término de las últimas notas, los bailarines se tomaron la foto del recuerdo, acomodados en las gradas del ágora, y tras ello, algunos grupos compartieron sus cuadros dancísticos, con música regional, y al terminar se entregaron reconocimientos a los titulares de todos los grupos participantes en un acto presidido por el maestro Rodolfo Arriaga.

Los recibieron en persona los directivos de la compañía Folklórico TEC, del Tec de Monterrey Campus Sinaloa; Sakai (Alma Sinaloense) de la Asegurada, del IMSS; el Taller de Danza Adultos del DIF Vallado; Juapsi Xochipili del CEBETIS 224; así como los talleres de la Escuela Superior de Artes José Limón e integrantes y ex miembros de la Compañía Folclórica Sinaloense. A los que no pudieron recogerlos por obvias razones, no dejó de mencionárseles uno o uno, con la promesa de hacérselo llegar a la brevedad.