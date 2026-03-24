$!Bailan folclore por la paz

La Compañía Folclórica Sinaloense y un gran número de compañías participaron en el espectáculo “Ritmos de paz”, Festival Folclórico Por la Unidad de Sinaloa, que se llevó a cabo en el teatro Pablo de Villavicencio.

A nombre de la compañía habló el coreógrafo Abraham Padilla comentó que la música y la danza los une y sirve para sanar en momentos difíciles, con la presencia de niños y jóvenes a través del arte.

Agradeció el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura para este festival, cuyos fondos recaudados servirán para las giras nacionales que este año realizará la Compañía Folclórica a nivel nacional.

El evento reunió en escena al Taller coreográfico normalista de la Escuela Normal de Sinaloa, que presentó “La fiesta de la taspana”; el Taller Juvenil de danza folclórica del Isic, con una colorida representación de “Fiesta en Jalisco”.

La Compañía Folclórica Itzcuauhtli de la Facultad de Artes de la UAS, con “Sones de Zacatecas”; la Compañía Folclórica del Tecnológico de Monterrey ocupó el escenario con “Norteña de mis amores”, así como polkas de Chihuahua y Nuevo León.

Ante un numeroso público de todas las edades que abarrotó el teatro Pablo de Villavicencio, se presentaron además la Compañía Folclórica Abolengo Mexicano, con sones de Veracruz, y el Grupo Folclórico Piel de Pitahaya, de la ENEES, con el programa Sinaloa Mestizo y Sinaloa Costa.