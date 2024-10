Jóvenes artistas en formación en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán compartieron su universo a través de la danza al presentar el resultado de su investigación personal que incluyó preguntas, inquietudes y reflexiones manifestadas en movimiento.

En la Plazuela Machado, durante el segundo día del Festival Cultural Mazatlán ’24, los exponentes de la danza interpretaron: “Término Crudo” de Iván Silva y Aurora Toledo, “Vestido de Niño” de Brandon Hernández, “Mercurio” de Natalie Aragón y Andrés de los Ríos e interpretada por Valentina, “Cada” de Iván Silva y “Plantifonía” de Ángel Romero.

Para la maestra Xitlali Piña Poujol el resultado de esta presentación es muy importante, porque la EPDM sale del Teatro Ángela Peralta, el recinto oficial, y comparte la danza en un espacio público muy importante en la ciudad, donde se presentaron temas muy reflexivos, muy humanos, de identidad de género y además lúdicos.

“La Plazuela Machado es un espacio muy generoso y muy transparente porque no necesariamente te encuentras con un público conocedor cercano a la danza contemporánea, te encuentras a público de todo, que conoce y no conoce, entonces si le gusta va aplaudir y si no se siente identificado o tocado inmediatamente se distraerá, y eso lo hace transparente y generoso”, aseguró.

“Es increíble tener estos alcances, justo llegar a la comunidad y presentar piezas que normalmente se presentan en el teatro y ahora poder apreciarlas en un espacio público, abierto, común y cotidiano como una plaza, es muy interesante ya que hay estudiantes que tienen la curiosidad de construir esa cercanía con el público e incluso están interesados por cosas más experimentales o por hacer una espacie de performance o de hecho escénico mucho más transdisciplinar, es decir mezclar las disciplinas”, agregó la bailarina, coreógrafa y maestra de danza.

Xitlali Piña aclaró que los alumnos hacen su vestuario, hacen su música, tienen texto o es teatro físico, y justo salir a la calle abre la posibilidad de entrar a la diversidad y a este quehacer que es distinto al escenario teatral.

Respecto a la misión del Festival Cultural 2024 comentó que las artes y la cultura son un tejido sanador que tienen como misión todo lo social, y consideró una fortuna poder realizarlo y presentarlo en la Plazuela Machado.