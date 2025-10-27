Bailan sinaloenses a ritmo de cumbia colombiana en el cierre del Festival Cultural Sinaloa

A ritmo de la cumbia colombiana del grupo denominado Ronda Machetera, los sinaloenses disfrutaron del cierre del Festival Cultural Sinaloa 2025, con un concierto celebrado en la Plazuela Obregón, culminando así 23 días de actividades culturales y artísticas.

Compuesta por 10 integrantes, La Ronda Machetera, presentó en Culiacán su más reciente producción discográfica titulada Cumbia por el mundo, con la cual, no sólo reúne una colección de canciones, sino una declaración de principios.

A través de sus letras, ritmos y fusiones, Ronda Machetera busca rendir un homenaje al legado de la cumbia, mientras inyectan nuevas texturas sonoras propias del hip hop y los paisajes urbanos contemporáneos.

Pato Machete, reconocido rapero en la escena musical y vocalista en la agrupación, manifestó su emoción de estar de regreso en Culiacán, para ser los protagonistas del cierre del festival.

“Estamos muy contentos de estar aquí, el año pasado no se pudo hacer, hoy vemos que sí, felices de ver que se sigue invirtiendo en la cultura, sin duda es algo que se tiene que hacer para generar cambios en el país y en el mundo, somos de esa gente que cree que la música genera cambios, une y en ese sentido nos da mucho poder participar y estar cerca de la gente”, expresó Pato.

Agregó que este proyecto llamado Ronda Machetera tiene como objetivo dar continuidad al legado que dejó el maestro y músico Celso Piña, a todas sus canciones, nuevos melodías y otras que se están regrabando con nuevas versiones, generando un dream team con los hermanos y sobrinos de Celso Piña, fusionando su estilo con el del rap de Pato Machete.

Agregó que su disco Cumbia por el mundo, es un álbum que si bien tiene tintes de rap, la protagonista es la cumbia, en la que el elemento principal es el acordeón, donde el hip hop aparece de manera insinuada, sin resaltar.

Gracias al éxito de este disco compuesto de 10 temas, la agrupación ya se encuentra trabajando en una segunda producción, que esperan lanzar en 2026, esto gracias al contar con más de 25 temas disponibles para su grabación.

Sueltan sus mejores pasos de cumbia

Una vez en el escenario y tras escucharse los primeros acordes del acordeón, hicieron al público saltar de sus asientos hacia la pista de baile y soltar sus mejores pasos al ritmo de la cumbia.

Temas como Armados, Patria, Oye e Ileso, formaron parte del programa, siendo Sobre el río, tema icónico del fallecido artista Celso Piña, uno de los más aplaudidos por el público.

Tema a tema, el público no volvió a tocar sus asientos, disfrutando del buen ambiente, bailando y cantando las piezas que Pato Machete interpretaba, sumando al programa las piezas Reina, Sampu-Ciena, Sí señor, este último rescatado del entonces grupo de rap llamado Control Machete, seguido de Campanera, Bailadores, Aunque no sea y Arenosa.

Con cada pieza, la euforia en el público crecía mucho más, el sonido del acordeón y la guacharaca era una invitación a mover el cuerpo, a relajarse, a pasarla bien, bailando al ritmo de la cumbia, hasta culminar el evento con los temas Macondo, De la paz, Díaz, Méndez y Poder, cerrando así una noche de fiesta, alegría y la buena cumbia colombiana.

Siguen más actividades

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, manifestó que fueron 23 días de intensa actividad artística en 14 municipios donde no se canceló ninguna actividad.

“Obras de teatro, presentaciones de libros, danza, exposiciones, conciertos, abordando varios temas, y estamos muy contentos por el trabajo que hicimos con la Secretaría de Turismo en los cuatro pueblos señoriales, todavía continuamos en Badiraguato porque el 28 de octubre es el Día de San Judas Tadeo y donde vamos a trabajar adicionalmente, así como el encuentro de literatura Inés Arredondo que se dio en tres sedes, Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, donde hubo mucha participación de la gente, eventos que fueron bien asistidos por el público, pese a la incertidumbre que se vive en la ciudad y que poco a poco se ha ido disminuyendo”, expresó.

El funcionario dijo estar contento por el trabajo realizado, además de agradecer a todo el equipo de trabajo del Isic, por el esfuerzo que se ha hecho, a las 20 autoridades municipales por todo su apoyo, por un trabajo que continuará en los próximos meses, con una agenda cargada de actividades.

Entre ellas, la llegada del Festival de Rock, las actividades de Cuenta Cuentos que se lleva a cabo en el sur de Sinaloa, el encuentro de escritores y escritoras que se realizará en Mazatlán, así como el de duetos y solistas.

También detalló viene una nueva edición del Premio Sinaloa de las Artes, así como del Premio Nacional de Literatura, el cual se entregará en el marco de la Feria del Libro de Los Mochis, seguido del Festival Cervantino, regresando también a partir del próximo viernes, la nueva temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la batuta de su nuevo director titular.