Baile, color y tradición se apoderarán del Ángela Peralta con ‘Fandango’

El emblemático Teatro Ángela Peralta se vestirá de gala este domingo 23 de noviembre, para recibir el espectáculo “Fandango”, una celebración vibrante de música, danza y color que rinde tributo a las tradiciones del Golfo de México.

Protagonizado por más de 50 artistas del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura, este montaje, dirigido por el maestro Javier Arcadia, promete un emocionante recorrido por el folclor de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Arcadia, con más de cuatro décadas de trayectoria, invitó al público mazatleco, residentes y visitantes a sumergirse en esta experiencia cultural, que se tiene prevista efectuar a las 19:00 horas, en el máximo recinto porteño.

“Habrá mucho color, mucha alegría, y esperamos que el espectáculo guste”, declaró.

“Fandango es un espectáculo dancístico y musical con raíces en España, y el que van a presenciar este domingo está dedicado al folclor nacional de los estados del Golfo de México. Fue precisamente por allí donde entraron los españoles e hicieron esta gran mezcla cultural”, explicó el director.

En el escenario se alternarán danzas como polkas, chotis, redovas y sones jarochos, junto con jaranas y estilos típicos del Golfo, evocando la rica fusión cultural generada desde la época colonial.

El evento también incluirá un homenaje musical a grandes compositores de la región, los talentos locales Manuel Salas y Ángel Ávila quienes interpretarán piezas de Agustín Lara, Armando Manzanero y Cuco Sánchez, sumando emoción y nostalgia al festejo.

Más allá del espectáculo, el maestro Arcadia ve en “Fandango” una misión educativa y cultural.

“Detrás de cada presentación, investigó, género una historia que atrape y despierte en los asistentes el gusto por la música regional... eso es lo que caracteriza cada montaje y lo hace distinto cada año”, comentó.

Este año, el bailarín y coreógrafo suma otro reconocimiento a su carrera, recientemente fue galardonado con un Doctorado Honoris Causa por sus aportes a las Bellas Artes, un reflejo de su compromiso con la danza folklórica.

Los boletos ya están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, con precios que van desde 150 hasta 300 pesos, según la zona.

Para agendar

Evento: Fandango

Fecha: 23 de noviembre

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 19:00 horas

Boletos: Taquillas del TAP

Precios: Orquesta, 300 pesos; Primer Balcón, 250 pesos; Segundo Balcón, 200 pesos y Tercer Balcón, 150 pesos