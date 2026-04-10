Bajo el lema ‘Tiempo es movimiento’ se realizará el Festival de Danza José Limón

La programación del 39° Festival Internacional de Danza Contemporánea José Limón 2026, ‘Tiempo es movimiento, dancemos nuestro tiempo’, que se llevará a cabo del 22 de abril al 4 de mayo en Culiacán y Mazatlán, consolidándose como una de las plataformas más longevas del país para la difusión y proyección de la danza contemporánea.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Isic, recordó que este festival tiene sus orígenes en 1986, cuando surgió en la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo la dirección de Héctor Chávez, marcando el inicio de una tradición artística que ha incidido en la formación, creación y circulación de la danza en el estado.

Precisó que las sedes principales serán el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán, y el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, destacando la colaboración con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, encabezado por Óscar García.

Asimismo, señaló que, se ha fortalecido la apertura a colectivos locales, integrando agrupaciones de Mazatlán y Culiacán conformadas por egresados de escuelas como Delfos y la Escuela Superior de Artes José Limón.

Rodolfo Arriaga, director de Actividades Artísticas del ISIC, explicó que, aunque correspondería la edición número 40, la suspensión derivada de la pandemia obligó a mantener la numeración en 39. En ese contexto, evocó la presencia, en ediciones anteriores, de figuras como Adriana Carrillo y otras figuras reconocidas, como parte del legado histórico del encuentro.

Carlos Zamora subrayó que el festival es “una de las plataformas más longevas del país” y responde al objetivo de mostrar, difundir y amplificar el impacto social, artístico y cultural de la danza contemporánea en Sinaloa.

“Inspirado en el legado de José Limón —figura fundamental de la danza del Siglo 20—, el encuentro propone este año el lema “Tiempo es movimiento, dancemos nuestro tiempo”, como una invitación a que el público no solo observe, sino que se reconozca como parte activa de la experiencia escénica”, señaló.

Zamora destacó que se trata de “espectáculos que se tienen que ver”, pensados para generar convivencia y cercanía con las audiencias, y enfatizó la relevancia de la presencia internacional, particularmente la participación de compañías de Ecuador y Colombia, que aportan diversidad estética y fortalecen el carácter global del festival.

En ese sentido, el programa contempla la participación de agrupaciones como Cortocinesis, de Colombia, así como el Frente Independiente de Danza y La Novia Performer, de Ecuador, además de la presencia de creadores y docentes como Milena Rodríguez y Fausto Jijón, quienes impartirán actividades formativas.

El festival reunirá además ocho proyectos nacionales, entre ellos Antares Danza Contemporánea, Danza Visual, la Compañía Danza Joven de Sinaloa y la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, así como iniciativas formativas y de creación locales.

Como parte de su estructura, se realizarán la cuarta Muestra Talento Sinaloa y el 39 Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, considerado uno de los máximos reconocimientos del país en esta disciplina, entregado por el Isic en colaboración con la Coordinación Nacional de Danza del INBAL, que será entregado al maestro Jaime Camarena, el domingo 3 de mayo, en Mazatlán.

Con una programación que incluye más de 16 funciones, clases magistrales, talleres intensivos y la participación de más de 100 artistas, el festival se desarrollará durante 14 días de actividades en tres foros, con la expectativa de alcanzar a más de 4 mil asistentes.

El festival iniciará de manera simultánea en ambas ciudades y concluirá el 3 de mayo en Mazatlán con la entrega del Premio José Limón, y el 4 de mayo en Culiacán con la Muestra Talento Sinaloa, con la participación de los seleccionados, Rara Avis, Matraz Escénico y Kevin Rivera.

Entre los eventos del programa se destacó la celebración del Día Internacional de la Danza, en el Ágora Rosario Castellanos, del ISIC, con la presentación de “El Principito”, a cargo de alumnos de la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Escuela Superior de Artes José Limón.

Las autoridades coincidieron en que este encuentro representa una suma de voluntades institucionales y artísticas, en este caso con la participación del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, del Ecuador, a la gestión del maestro Javier Pérez Caicedo, así como Grupo del Rincón, con cuyo apoyo se fortalece el tejido cultural y amplían el acceso a la danza contemporánea en el estado.