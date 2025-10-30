Ballet clásico y la Corte Real engalanan la ‘Fiesta Amigos 2025’

El talento artístico y el espíritu festivo de Mazatlán se hicieron sentir en la noche de gala de “Fiesta Amigos 2025”. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, se unió a la celebración con la presentación de la Compañía Ballet de Mazatlán y la presencia estelar de la Corte Real del Carnaval Internacional 2025, en un evento que reunió a autoridades de gobierno, así como a figuras destacadas del sector turístico y empresarial.

El Ballet Clásico deslumbra con homenaje a Sinatra

El momento cumbre de la noche fue la emotiva presentación de la Compañía Ballet de Mazatlán del Instituto de Cultura, bajo la dirección de la Maestra Zoila Fernández.

Doce talentosos bailarines interpretaron la aclamada obra “Por siempre Sinatra”, con coreografía del Maestro Eduardo Blanco.

A través de sus movimientos, vestuarios y la música atemporal del icónico artista, el elenco transportó a los presentes a una época de esplendor de mediados del Siglo 20, demostrando la excelencia del arte dancístico mazatleco.

La obra, un homenaje a los grandes clásicos de Old Blue Eyes, incluyó icónicas piezas como: Blue Monday, All the Way, You do Something to me, The Way You Look Tonight y Love Is Here to Stay, entre otras.

La Corte Real 2025 presente

La elegancia y la alegría carnavalera fueron representadas por la Corte Real del Carnaval Internacional 2025.

Estuvieron presentes y fueron oficialmente presentados: Lucero Lizárraga (Reina del Carnaval), Dessire Ayón (Reina de Juegos Florales), Brayan Gamboa (Rey de la Alegría), Ximena Lizárraga (Reina de la Poesía) y Ángela Salazar (Reina Infantil).