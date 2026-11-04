Bandas de UAdeO llevarán rock y pop al Paseo de las Artes

Tres bandas del Taller de Música de la Universidad Autónoma de Occidente llevarán su talento al Paseo de las Artes este jueves. Ofrecerán al público una propuesta con distintos estilos de rock y música en español, fortaleciendo la vinculación cultural.

Las agrupaciones Marea, Rehenes y Eterna se presentarán el jueves 5 de noviembre, de 16:30 a 19:00 horas, en el callejón contiguo al Centro Sinaloa de las Artes en Culiacán. Compartirán el trabajo musical desarrollado en la institución y enriquecerán la oferta artística del espacio.

El Paseo de las Artes es una jornada cultural gratuita que se realiza semanalmente, ofreciendo diversas actividades desde las 15:00 horas hasta el anochecer. Incluye desfiles de poetas, trivias de libros, presentaciones musicales, así como clases de dibujo, pintura, gastronomía, artes plásticas y danza.

La Universidad Autónoma de Occidente busca “fortalecer la vinculación con los espacios culturales de la comunidad y promover el trabajo artístico de sus estudiantes, brindándoles escenarios de expresión pública”, indicó la institución. Esta colaboración también visibiliza los procesos de formación musical.

Marea ofrecerá una selección de pop en español, con canciones de amor y éxitos reconocidos. Por su parte, Rehenes presentará una propuesta de latino rock, que combina la energía del género con elementos y sonoridades de la música latina.

Eterna retomará los sonidos del rock alternativo de la década de los 2000, con un repertorio inspirado en las propuestas musicales que marcaron esa época. Las presentaciones son accesibles y dirigidas al público en general.

De esta manera, la Universidad Autónoma de Occidente impulsa la participación de sus estudiantes en espacios culturales y fortalece el acercamiento entre la comunidad universitaria y la sociedad sinaloense.

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