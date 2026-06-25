Beneficiarios del PECDA 2025 ofrecerán recitales en el Museo de Arte de Mazatlán

Dos recitales musicales a cargo de beneficiarios del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025, que presentarán los resultados de sus respectivos proyectos de perfeccionamiento artístico, se llevarán a cabo el jueves 2 de julio, a las 17:00 horas, y viernes 3 de julio, 16:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán

El primero será “Latir a contratiempo”, proyecto desarrollado por el percusionista Jesús Alberto Corona González, beneficiario del PECDA en el área de música. El recital tiene como finalidad compartir con la comunidad el trabajo realizado durante su proceso de formación, práctica e interpretación musical a lo largo de la beca.

El programa contempla obras para xilófono, timbales y tambor, entre ellas Sandunga, Jazz Rock, Baerendans, Brandywine y Rainbow Ripples, piezas que permitirán apreciar la versatilidad técnica y expresiva de la percusión en distintos estilos y formatos. Este concierto se realizará el jueves 2 de julio a las 17:00 horas.

El viernes 3 de julio, a las 16:00 horas, se presentará el recital “Entre Arcos y Marfiles”, a cargo del violinista Héctor Sigifredo López Orrantia, de Culiacán, acompañado al piano por Lilia Valdespino. El proyecto refleja el trabajo de preparación artística realizado bajo la guía de las maestras Olena Bogaychuk, en violín, y Zlatina Valkova, en piano.

Ambos recitales forman parte de las actividades de difusión de resultados impulsadas por el PECDA, programa que promueve el desarrollo profesional de creadoras y creadores sinaloenses mediante apoyos destinados al fortalecimiento de sus capacidades artísticas.

Los recitales se llevarán a cabo en la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre para todo público.