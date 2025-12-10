Beneficiarios del PECDAS 2024 expondrán este jueves en la GAALS

Con una exposición de los trabajos apoyados en las disciplinas de Artes Plásticas y Medios Audiovisuales y Alternativos, este jueves 11 a las 17:00 horas, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz continúa la Muestra Estatal de Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2024).

Participan en esta exposición los creadores en artes plásticas: Melissa Liera León con la pieza “Más allá de acuerpar una buchona”; José David Ramírez Cuén con “Retratos de la intimidación”; María Fernanda Arena Moreno con “Nuevos acercamientos a lugares comunes”; Rubén Guzmán Ríos con “Expandiendo el pincel de menor a mayor escala”, y Alejandro Martínez Castañeda con la obra “Tierra de contrastes”.

También, Elizabeth Arozamena Elizondo presentará la pieza “Tradición de los ahogados”; Omar Fernando Sicairos Rodríguez, con “Naturaleza muerta”, Paulina Alvarado Zaragoza con “Amoras que desmoronan”.

En Medios Audiovisuales, participan Gloria Belén Valenzuela con “Las extrañas formas de volver”; Óscar Francisco Lizárraga con “Rabia”; Efrén Reyna González con “El sol abrasador de mi identidad”; Cristina Guadalupe Félix Zazueta con “¿Por qué no hablas con mamá?”, y Jesús Eduardo Ramos Higuera con “¡Come on baby! La historia de un samurái”.

Los proyectos son financiados por el PECDAS 2024, con base en la convocatoria emitida ese año por la Secretaría de Cultura federal, a través del del Sistema de Apoyos a la Creación, y el Instituto Sinaloense de Cultura y en septiembre pasado se llevó a cabo la primera parte de la Muestra, en las disciplinas de música, teatro, danza, y literatura.

Los beneficiados culminan sus proyectos con una muestra de productos culturales a través de actividades que desarrollan en los últimos meses del año, y hoy toca el turno a las disciplinas de Artes Plásticas y Medios visuales y alternativos.