‘Bohemia musical’ rendirá homenaje a Pedro Infante en Mazatlán

La música y la nostalgia se darán cita este miércoles 15 de abril en la Casa Museo Pedro Infante, donde se llevará a cabo una bohemia musical en honor al cantante sinaloense, al cumplirse 69 años de su fallecimiento.

El evento, programado a las 19:00 horas y con entrada gratuita, busca reunir a familias mazatlecas y visitantes en torno al legado del llamado “Ídolo de México”, cuya figura permanece vigente en la cultura popular gracias a su música y su presencia en la Época de Oro del cine mexicano.

El cantante mazatleco Jorge Echeagaray, principal organizador, extendió la invitación al público en general para asistir a esta velada que promete ser un recorrido emotivo por algunas de las canciones más representativas del repertorio de Infante.

“Es una oportunidad para recordar su música, pero también para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad cultural”, comentó Echeagaray.

Durante la bohemia participarán intérpretes locales como Génesis Lafarga, Carmelita Zamora, Leonor Arreola, Ernesto Tirado, Juan Colín y el propio Echeagaray, quienes estarán acompañados por los maestros del Trío La Marina, encargados de dar el toque musical en vivo.

El repertorio incluirá temas emblemáticos como Amorcito Corazón, Cien años, Enamorada, No volveré, Tu recuerdo y yo y Bésame Morenita, entre otros, piezas que han trascendido generaciones y continúan siendo coreadas por el público.

Cabe destacar, que Pedro Infante, fallecido el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo, es considerado uno de los máximos exponentes de la música ranchera y del cine nacional.

Su legado no solo se mantiene en sus películas y grabaciones, sino también en espacios como este museo en Mazatlán, ciudad que guarda una estrecha relación con su historia.