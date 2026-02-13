$!Bolcheviques reviven polémica de Miss Universo para la Quema del Mal Humor del Carnaval de Mazatlán

El Comité de los Bolcheviques ya escribieron su sentencia y para este sábado, llevarán a la hoguera en la Quema del Mal Humor a Nawat Itsaragrisil, el coordinador en Tailandia del certamen de Miss Universo. El hombre generó polémica cuando intentó humillar públicamente a la representante de México Fátima Bosch, quien terminaría convertida en Miss Universo.

La música de tambora acompañó al Comité de los Bolcheviques al llegar a las instalaciones de Noroeste para leer la proclama. En ella, anunció la decisión de quemar en la hoguera a la persona del empresario que con prepotencia abusó de su poder en todos los ámbitos y que agredió a una mujer en concurso de belleza mundial.

Había muchos personajes propuestos por la población que querían mandar a la hoguera, pero ninguno fue tomado en cuenta, según la proclamación de los Bolcheviques que sentenciaron esta vez al ejecutivo del concurso de belleza Miss Universo Tailandia. A principios de noviembre de 2025, se registró un altercado entre Nawat Itsaragrisil, director del concurso Miss Universo Tailandia, y Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025.

El Incidente ocurrió durante una reunión previa en Bangkok, Nawat increpó públicamente a la mexicana Fátima Bosch, hoy Miss Universo 2025, acusándola de no promover a Tailandia en sus redes sociales. Testigos reportaron que la llamó “tonta” o “cabeza hueca” y le ordenó al personal de seguridad retirarla del salón, mientras que ella lo enfrentó y pidió respeto.

En el comunicado de los Bolcheviques, se justificó que arderá Nawat en la hoguera del Mal Humor del sábado de Carnaval porque son muchos los reclamos contra él y por ello mandaron a la pena de muerte, quemándolo publicamente. Los tradicionales y esperados Bolcheviques leyeron su proclama señalando que no fue un hombre mal hablado ni alguien por ahí encontrado. Fue un fulano creído que se sentía coronado. “Se le llama un magnate de los concursos de belleza. Bonito ejemplo, el pretencioso arrogante. Todos vimos el vídeo del hombre gritando. Imagen que en las redes se quedó circulando agrediendo a la que fue coronada la reina de belleza”. Este evento de la Quema del Mal Humor representa a todo el mal humor que se busca que se disipe para que viva el Carnaval de Mazatlán 2026.

Tras despedirse el Comité de los Bolcheviques dejó las instalaciones de Noroeste al ritmo de “El Sauce y la Palma”, para continuar esparciendo la proclama más esperada por lugares emblemáticos de la ciudad, con paradas en el Mercado Municipal Pino Suárez, la Plazuela República y la Plazuela Machado. En el 2023, los Bolcheviques eligieron al ex Alcalde de Mazatlán “El Químico” Benítez, para quemarlo en la hoguera.

Para el 2024, fue la telefonía celular la que ardió en la hoguera del mal humor por el exceso consumo de los datos. Y para 2025, se proclamaron por quemar en la hoguera al Youtuber “Fofo” Marquéz tras violentar a una mujer y para servir de ejemplo a otros abusones.