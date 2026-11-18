El espectáculo, lleno de humor, música y personajes entrañables, presentó las aventuras de Benedito y Margarida. Estos personajes estuvieron acompañados por figuras como el Buey Estrella, la serpiente Anaconda y el Capitán João Redondo, logrando captar la atención del público infantil.

La compañía de teatro de títeres brasileña, Mamulengo Presepada, cautivó a cientos de niñas y niños con su espectáculo “Vida de Mamulengo” en la Feria del Libro de Los Mochis 2026. El evento acercó a las infancias al teatro popular de Brasil con humor y música.

La Feria del Libro de Los Mochis, celebrada en 2026, es un espacio dedicado a la promoción de la lectura y la cultura en la región. La inclusión de espectáculos como el de Mamulengo Presepada subraya el compromiso de los organizadores con una oferta diversa que va más allá de los libros.

“Este tipo de espectáculos son esenciales para acercar a las infancias a la riqueza del teatro popular de Brasil y otras culturas”, indicó un portavoz de la organización de la feria. Agregó que la respuesta del público infantil demuestra la necesidad de seguir invirtiendo en propuestas artísticas que nutran el desarrollo creativo de los niños.

Los personajes de “Vida de Mamulengo”, Benedito y Margarida, guiaron a los espectadores por un universo lúdico. Sus aventuras se complementaron con la presencia de figuras como el Buey Estrella, cuya aparición generó expectación, la serpiente Anaconda, que añadió un toque de misterio, y el carismático Capitán João Redondo. La combinación de estos elementos mantuvo a los pequeños inmersos en la trama.

El teatro mamulengo, una tradición arraigada en el noreste de Brasil, se caracteriza por su humor, la improvisación y la interacción directa con la audiencia. Mamulengo Presepada, con su presentación en Los Mochis, ofreció una muestra auténtica de este arte, utilizando la música y el juego como vehículos para contar historias.