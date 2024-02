El violinista canadiense Alexandre Da Costa derrocha energía y pasión sobre el escenario del Teatro Ángela Peralta con el concierto titulado Stradivarius Barock Symphonique, donde tocó su valioso violín y a la vez dirigió a la Camerata Mazatlán.

Con un repertorio muy amplió y de novedosos arreglos, el artista se metió en el bolsillo al público con la historia de su violín, la suya propia y su montaña rusa musical.

Da Costa en compañía de más de 40 artistas, que tocaron con virtuosismo sus instrumentos, brillaron en todo lo alto del máximo recinto porteño, que lució con un lleno total.

El escenario se encendió desde el inicio con el concierto para violín del músico que con su cadencia espontánea logró atrapar a los asistentes de manera inmediata al interpretar Toccate et Boogie de Bach, en donde se dejaron escuchar piano a dos manos, una batería y un bajo, además del violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, corno, trompeta, y las percusiones, que maravillaron a los ahí presentes.

El artista, quien se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, interpretó G-String Air de Bach; Chaconne de Vitali y recordó al compositor mexicano Arturo Márquez, con el Danzón 6 y Danzón 2, que transportaron a vertiginosos paisajes emocionales cómo el júbilo, nostalgia, ansiedad, deseo, frenetismo, entre otras, al público.

Continúo con Adagio de Tomaso Albinoni, una pieza neobarroca para cuerda y órgano en sol menor, y Sur un prélude de Bach.

Con un arreglo inspirado en su hijo llegó Fur Mattenzo de Ludwig van Beethoven, en donde se escucharon arreglos con las melodías “Stairway to Heaven” (Escalera al cielo), es una canción publicada en el cuarto álbum sin título de la banda británica Led Zeppelin, y otra de la misma banda, Kashmir (Cachemira en español).

Además de Marcha imperial, de Star Wars, y I Will Survive (Sobreviviré), una canción disco originalmente interpretada por la cantante estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en 1978.

Siguieron Concerto para Carignan de Gagnon; Dance me to the end of love de Cohen; Show must go on de Queen y Hard summer de Vivaldi.

Al final, el artista y sus músicos acompañantes arrancaron los aplausos del público que disfrutó de una agradable velada.