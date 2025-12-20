Brilla la magia de ‘El Cascanueces’ con la OSSLA

Con una gran afluencia en público, se presentó la suite del ballet “El Cascanueces”, de Piotr Ilich Tchaikovsky, un evento que es ya la tradición navideña más importante del estado desde 2003, y unió el talento de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) con destacados exponentes de la danza nacional.

Bajo la dirección titular del maestro Alexandre Da Costa, la OSSLA interpretó la inmortal partitura de Tchaikovsky, brindando el marco sonoro para la coreografía de Karemia del Rey, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivánov, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

En el marco del Festival Navideño 2025, esta producción es resultado de la colaboración institucional entre el Instituto Sinaloense de Cultura continuando el legado iniciado por el maestro Gordon Campbell y la maestra Del Rey, con la participación de alumnos del Programa Integral de Ballet, egresados de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa y solistas de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La función contó con la participación especial de la primera bailarina Valeria Mariaud Rangel y el primer bailarín Alejandro Miguel Hidalgo Proenza, que cautivaron al público con su técnica y elegancia en los emblemáticos Pas de Deux de las Nieves y el Pas de Deux del Hada de Azúcar.

Dentro del reparto local y nacional, destacaron las interpretaciones de: Mónica Manjarrez (como Clara); Giovany Morales (Fritz) en las funciones del 18 y 20 (Leobardo Gastélum lo asumirá en la de este viernes 19).

El papel del mago Drosselmeyer lo tuvo la maestra invitada Milly Carrillo, quien ha dado vida a este personaje desde los primeros montajes en la ciudad y, como el Cascanueces en la primera parte, participa el destacado bailarín sinaloense Kevin Rivera, quien también interpretó al Moro y al Padre.

El programa incluyó las hermosas danzas características de la suite: la Danza Española, a cargo de Mónica Manjarrez y Bryant López; y la Danza Árabe, ejecutada con solidez formativa por la solista Sofía Lizárraga junto a Marian Valenzuela y Constanza Reynoso, que fueron aplaudidas por el público.

El argumento transcurre en Nochebuena, cuando la niña Clara recibe un cascanueces de madera que, a medianoche, cobra vida para defenderla del Rey de los Ratones.

Tras ganar la batalla, el juguete se transforma en un Príncipe y la conduce al Reino de los Dulces. Allí, el Hada de Azúcar los recibe con una serie de danzas (española, árabe, rusa, entre otras) y el famoso Vals de las Flores. Al final, Clara despierta, dándose cuenta de que todo fue un mágico sueño navideño.