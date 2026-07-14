Brilla la sinaloense Deneb Guzmán Madrigal, en el Festival Internacional de Cuerdas SA’OAXACA

La contrabajista Deneb Guzmán Madrigal, egresada de la Licenciatura en Música, del Centro Municipal de las Artes (CMA), destaca con una participación sobresaliente en la séptima edición del Festival Internacional de Cuerdas SA’OAXACA.

Con el firme objetivo de perfeccionar su técnica, la alumna del taller de música de la maestra Maritza Cisneros viajó a la ciudad de Oaxaca para sumarse a este prestigioso encuentro musical, que se lleva a cabo del 5 al 17 de julio en las instalaciones de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca (UNIVAS).

Una de las principales virtudes del Festival SA’OAXACA es reunir a jóvenes ejecutantes de distintos estados de México y diversas partes del mundo para compartir experiencias pedagógicas de excelencia y ofrecer una serie de conciertos de gala.

En este exigente entorno, el talento de la mazatleca sobresalió de inmediato: Deneb fue seleccionada como principal de la sección de Contrabajos de la Orquesta de Cámara SA’OAXACA. Bajo este rol de liderazgo, la música sinaloense participará en el esperado estreno de “Cielo Verde”, una composición del maestro mexicano Charles Philip Daniels Torres.