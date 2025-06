Brilla Sarah Holcombe en ‘On the Moonlight’

La mezzosoprano Sarah Holcombe brindó una velada extraordinaria y llena de buena música con su concierto “On the Moonlight”, que se celebró en el Teatro Ángela Peralta.

Una velada en donde la música italiana, el jazz y los boleros de siempre, aunado al talento y las voces de Holcombe, quién junto a sus amigos, la soprano Rebeca de Rueda; el tenor Eduardo Tapia y José Miguel Valenzuela (bajo), lograron cautivar a los presentes en el máximo recinto cultural del puerto.

Esa noche en donde la luna fue la cómplice principal, Holcome cantó, bailó y disfrutó cada una de las interpretaciones junto a la Camerata Mazatlán, que en la velada se convirtió en una Big Band, y que estuvo bajo la batuta del maestro Sergio Freeman.

La mezzosoprano transmitió la alegría que se reflejaba en su rostro a los ahí presentes con un espectáculo muy completo en donde además estuvo acompañada por el Coro Ángela Peralta que dirige la profesora Mary Murillo, así como por los integrantes de la Compañía de Ballet, dirigidos por la maestra Zoila Fernández, que de manera extraordinaria imprimieron su profesionalismo en la velada que dejó extasiado al público.

Los decibeles y un alta vibra de emociones y sentimientos se apreciaron desde el inicio del espectáculo que tuvo arreglos inéditos de Gerson Leos, pianista y músico de Banda MS, quién es esposo de Holcombe, y quién preparó especialmente dichos arreglos para este concierto.

Armonías y ensambles muy interesantes se dejaron ver, sobre todo en melodías muy tradicionales cómo Granada y New York, New York, en donde se apreció la potente y educada voz de la cantante, pero también la nueva y suelta bailarina que fue sobre el escenario.

La noche inició con los solos de Holcombe que cantó O Sole Mio y Torna Surrento, junto al Coro Ángela Peralta.

Para que poco después se presentará la armonía de las voces de los cuatro solistas y cantarán de manera magistral, Te quiero dijiste, que arrancaron los aplausos de los ahí presentes.

Llegó el turno de los bailarines de la Compañía de Ballet de Mazatlán, Mariana Romero, Carlos Cervantes, Gran Lee Panchi, Juan Carlos Santiago, Carlos Claramunt, Óscar Treto y Manuel Hernández, que hicieron lucir la interpretación que realizó Holcombe de Piel Canela.

La nostálgica llegó con el clásico bolero Reloj, del compositor Roberto Cantoral y que fuera la canción más exitosa 1957, y la cual sigue siendo considerada de los mejores boleros de todos los tiempos.

Entre luces de diversos colores y una multimedia donde en ocasiones se mostraron rostros de familias, amigos y personas ligadas a las Bellas Artes de la localidad, continuaron las melodías Quizás, quizás; Júrame y Granada, está última melodía mostró un ritmo diferente, pero sútil, el cuál no perdió su esencia, que gustó al público, que al término de la interpretación de Holcombe aplaudió con entusiasmo.

En la velada se dejaron escuchar In the mood, Mack the knife, Fly me to the mood, Whats a wonderful word, Stranger in the night, The way you look toningt, New York, New York, Moonlight serenade, para que culminar Sarah Holcombe con el clásico A mi manera.

El público, muy animado y contento por lo presentado sobre el escenario, hizo que todos los artistas presentes no dejarán el escenario y cantarán una última melodía, por lo que se despidieron con la canción Quando Quando Quando, en tanto una lluvia de globos dorados y anaranjados, además de papeles de colores descendieron desde las alturas del Ángela Peralta, mientras el elenco completo, vestido con trajes de época, lentejuelas, encajes y colores vibrantes, recibió una ovación larga y emocionada.