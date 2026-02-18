Brillan los pequeños en el Baile Infantil del Carnaval 2026

El escenario del Teatro Ángela Peralta se transformó en una pasarela de ilusión y fantasía durante el Baile Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, donde decenas de niñas y niños demostraron que la fiesta también se vive con disciplina, talento y amor por la tradición.

Desde temprana hora, familias enteras abarrotaron el recinto para apoyar a sus favoritos en una competencia que contempló las categorías de Disfraz Individual, Disfraz de Fantasía en Pareja, Baile Individual, Baile en Pareja y Comparsas.

Bajo la conducción de Francisco Garay, el público conoció las bases del certamen, en el que cada participante contó con un máximo de un minuto con 30 segundos para conquistar al jurado.

En Disfraz Individual, el primer lugar fue para “Espíritu Marino” de Latin Jazz, propuesta que destacó por su confección, brillo y presencia escénica.

El segundo sitio lo obtuvo “La Flor de la Tambora” de Make it Dance y el tercero “Que suene la Tambora”, también de Latin Jazz.

En Disfraz de Fantasía en Pareja, el triunfo fue para “Moana y Maguin” de Edith Clavel, mientras que “Niños Gobiernan el Mundo” se quedó con el segundo lugar y “Entre Olas y Raíces” con el tercero.

La categoría de Baile Individual premió en primer lugar a “Coqueta Latina” de Latin Jazz, seguida por “La Tropicoqueta” y “Fuego Latino” de Studio 7.

En Baile en Pareja, el primer sitio fue para “Club de Mickey Mouse” de Begsu; el segundo para “Mini Rumberos” de Latin Jazz y el tercero para “Latin Power”.

En el apartado de Comparsas, donde se otorgó un premio único por grupo, la gran vencedora fue “La Sirenita del Carnaval” de la Academia Edith Clavel.

El segundo lugar correspondió a “Tierra de Venados” de Latin Jazz y el tercero a “Las Tamboritas Alegres” de Make It Dance.

El jurado, integrado por personalidades del ámbito artístico y carnavalero, evaluó originalidad, belleza, elaboración del vestuario y desenvolvimiento escénico.

Entre los invitados especiales estuvieron Eileen I, Reina del Carnaval 2026; Noelia I, Reina de la Poesía y Elisa I, Reina Infantil 2026.

Entre aplausos y sonrisas, el Baile Infantil reafirmó su esencia como una de las expresiones más queridas del Carnaval, sembrando en la niñez el orgullo por la fiesta que distingue a Mazatlán.

Ganadores

Disfraz Individual

Primer lugar: Espíritu Marino-Latin Jazz

Segundo lugar: La Flor de la Tambora-Make it Dance

Tercer lugar: Que suene la Tambora-Latin Jazz

Disfraz de Fantasía en Pareja

Primer lugar: Moana y Maguin-Edith Clavel

Segundo lugar. Niños Gobiernan el Mundo- Edith Clavel

Tercer lugar: Entre Olas y Raíces- Latin Jazz

Baile Individual

Primer lugar: Coqueta Latina- Latin Jazz

Segundo lugar: La Tropicoqueta-Studio 7

Tercer lugar: Fuego Latino-Studio 7

Baile en Pareja

Primer lugar: Club de Mickey Mouse / Begsu

Segundo lugar: Mini Rumberos / Latin Jazz

Tercer lugar: Latin Power / Latin Jazz

Comparsas

Primer lugar: La Sirenita del Carnaval de la Academia Edith Clavel

Segundo lugar: Tierra de Venados de la Academia Latin Jazz

Tercer lugar: Las Tamboritas Alegres de la Academia Make It Dance