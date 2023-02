En ‘El peso de vivir en la tierra’, Toscana hace un espléndido recorrido por la literatura rusa y celebra a esos valientes escritores que fueron libres en un mundo que no lo era. También propone que, a falta de libreto, la vida se deje poseer por el espíritu del arte.

“Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, y yo les tengo que decir que en verdad este es el momento más bello de mi carrera, estar en este teatro, tan emblemático, tan lleno de historia, no solo del nombre de Ángela Peralta, si no de la presencia por tantos y tantos artistas que han estado aquí, me siento verdaderamente afortunado de estar aquí con ustedes esta noche”, expresó Toscana en su mensaje.

El ganador dijo sentirse emocionado y agradecido por la distinción otorgada, y comentó de la importancia de hacer llegar el mensaje, aunque este sea por medio de la literatura, ya que ejemplificó a varios escritores rusos que han dejado un legado, pese a que nunca han disfrutado de una libertad.

“La novela tiene mucho que ver con la libertad de los escritores y la libertad de imaginar, me ocupa sobre todo de escritores rusos que nunca conocieron la libertad y la pregunta es, ¿cómo es posible escribir sin libertad?, y que haya tan buena literatura cuando los escritores perdieron esa libertad, en esta novela habla mucho de eso, de su dignidad como seres humanos “, explicó.

En la ceremonia, el escritor laureado recibió su premio de 100 mil pesos y un galardón, de manos del vicerrector de la UAS, Gerardo Alapizco, la Reina de los Juegos Florales, Uma Ramírez y el Alcalde Édgar Zataráin.

A su vez, Eneyda Rocha, presidenta del sistema DIF Estatal, quien vino en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, entregó un premio adicional de 50 mil pesos.