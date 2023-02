Un intenso y delirante tributo a la literatura rusa a través de “El peso de vivir en la tierra”, fue lo que presentó a los mazatlecos David Toscana, obra con la cual el escritor regiomontano ganó el Premio Mazatlán de Literatura 2023.

Toscana, quien estuvo acompañado por el escritor Juan José Rodríguez, presidente del jurado, Braulio Peralta, Eve Gil y Gerardo Alapizco, secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, protagonizó la velada literaria en Casa Haas.

El galardonado se reunió con personajes prominentes de la literatura a nivel local para hablar sobre su trayectoria, su sobrevivencia en el mundo de las letras y su más reciente obra galardonada.

La noticia de la muerte de tres cosmonautas soviéticos al volver a la tierra, después de 23 días en la estación espacial Salyut, es el detonante del delirante viaje que va a emprender Nicolás.

Amparado por la pasión lectora, cambia su nombre por el de Nikolái Nikoláievich Pseldónimov y su vida cotidiana, la de principios de los años setenta en el norte de México, se convierte en un friso que conjuga todos los tiempos y todos los espacios de la literatura rusa: desde Tolstói hasta Bulgákov, desde Chéjov hasta Ajmátova.

La obra es un escrito pleno de dureza y capacidad de descontento ante la rutina avasallante que le atosiga a sus protagonistas, misma que fue descrita por el autor en la velada, quien comentó que esa obra fue escrita para él.

“El lugar donde yo siempre he dicho que tengo más lectores es en Sinaloa, y que ahora me toque, gracias a un bondadoso jurado, que me toque obtener este premio y estar aquí, me llena de orgullo y felicidad y también un poco de humildad”.

“El peso de vivir en la tierra, yo pensé que la estaba escribiendo para mi, y que no iba a tener mayor relevancia con los lectores, pero me equivoque rotundamente, se trata de un personaje que así como en Don Quijote lee novelas de caballería, y se cree caballero andante, él lee novela rusa y se deja llevar por los personajes rusos, que no son héroes, sino más bien gente ordinaria, llena de problemas de defectos, criminales, pobres diablos, no sé, la literatura rosa está más llenas de personajes que llamaríamos pequeños que de héroes, y de esto es de lo que se deja llevar mi personaje, para poder vivir la vida con intensidad, entonces decide tratar de emular estos personajes”, explica.