Brillan voces talentosas en el concierto ‘Flores de Amapa’, dentro de la Fil Culiacán 2025

Flores de Amapa, es concierto que reunió a destacadas exponentes de la música mexicana, entre ellas Regina Orozco, María Inés Ochoa, Alejandra Robles, Leiden, Nath Velasco y Fernando Cuén, mejor conocida como “La Menor”, quienes al ritmo de la tambora, deleitaron al público cantando temas tradicionales. Flores de Amapa es un proyecto discográfico de María Inés Ochoa, con apoyo del Gobierno de Sinaloa, para promover la música original de tambora cantada por mujeres. En el álbum participan, además, las cantantes Regina Orozco, Nath Velasco, Lila Downs y Eugenia León, y está proyectado para lanzarse en diciembre, mientras tanto, las cantantes compartieron un adelanto con este concierto, sobre lo que podrán escuchar en este disco.

El concierto reunió a un gran número de personas.

Acompañadas de la Banda Sinaloense “Granito de Oro” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el publicó que se dio cita a un costado de la Plazuela Obregón, disfrutó de variado programa, el cual comenzó con la interpretación musical de Melodías Sinaloenses, con temas como Canción Mixteca, para después dar paso a la primera artista de la noche, María Inés Ochoa. La talentosa cantante deleitó al público con tres interpretaciones, El otro México, La India Bonita y El Huizachito, dando una muestra de lo que se esperaría esa noche, recibiendo una gran ovación de aplausos.

María Inés Ochoa y La Menor.

Fue ella quien dio la bienvenida a un talento culichi, conocida como La Menor, quien junto a ella interpretó la pieza Rosita de olivo, siendo bien recibida por el público, quienes junto a ellas cantaron el tema de principio a fin, destacándose la voz educada de La Menor, quien después de este tema, se apoderó del escenario, para cantar en solitario la pieza Hermosísimo lucero, del reconocido compositor Cuco Sánchez. Luego llegó un tema bastante conocido, Las nieves de enero, tema que inmortalizara el finado artista Chalino Sánchez, pero esta vez, sumándose a La Menor, las voces de la méxico-cubana Leiden y Nath Velasco, regalando una fresca versión fusionándose sus voces de manera magistral al ritmo de la tambora.

El público se mostró animado durante el concierto.

Mientras en el escenario se vivía una fiesta, en el público se vivía una más, en donde se podía ver a parejas bailando, y otros más que preferían bailar y cantar desde la comodidad de sus asientos. La música norteña también se hizo presente, y una vez más en las voces de Nath y María Inés, interpretando El golpe traidor, para luego hacer un impasse con la banda tocando sola el danzón “Blanca Estela.

Banda Sinaloense “Granito de Oro” de la Universidad Autónoma de Sinaloa.