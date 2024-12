Brillantes voces protagonizan memorable Concierto Navideño

Ya se respira el ambiente navideño y el Taller y Coro de Ópera de Sinaloa se encargaron de ponerle su toque al protagonizar el Concierto Navideño en la Iglesia del Espíritu Santo, en Las Quintas, con un repertorio conformado por temas de Händel, Vivaldi y Mozart, entre otros autores

Un público entusiasta aplaudió las interpretaciones y reconoció el talento de los solistas y el coro en una noche muy especial, bajo la dirección de los maestros José Manuel Chu, del Taller de Ópera de Sinaloa y Marco Antonio Rodríguez, del Coro de Ópera de Sinaloa.

Ambas compañías del Instituto Sinaloense de Cultura, unieron sus voces con el acompañamiento al piano de los maestros Zlatina Valkova y Salomón Gil, en un concierto que se realizó como parte del Festival Navideño 2024 que puso en marcha el ISIC.

El programa elegido por los directores se integró por los temas Por el valle de rosas, de Miguel Bernal Jiménez, que con la interpretación de la soprano Ana Cecilia Ruiz, integrante del TAOS, marcó el inicio del concierto, que siguió con la presentación de Elisa Haro, soprano del Taller de Ópera, quien cantó Duerme Santo Niño, de María Obregón.

Yuri Salazar, integrante del Coro de Ópera de Sinaloa, acompañada por sus compañeros interpretó Oh noche santa, de Adolph Adan; para continuar con la participación del bajo barítono Daniel Plantillas que cantó Oh Blanca Navidad , de Irving Berlin.

El Coro de Ópera regaló tres bellísimos temas, Laudamuste, de Antonio Vivaldi; And the glory of the lord y Hallelujah, de G. F. Häendel. El recital continuó con Nella Fantasía, de Ennio Morricone, en la voz del tenor Alejandro Pacheco y Laudate Dominus, de W. A. Mozart, con la mágica interpretación de la soprano Jessica Torrero con el acompañamiento del coro.

Infaltable en este programa, Gesu Bambino, de Pietro Yon, en la potente voz de Iván Valdez; Pie Jesu, de Andrew Lloyd Webber, interpretada por Evelyn Tovón y con un toque festivo, Let is snow, de Jule Styne, a cargo del bajo culiacanense Cyan Rangel.

La magia de la Navidad se hizo presente con el tema All I want for Christmas, de Mariah Carey y Walter Afanasieff, interpretada por Vianey Martínez y los temas populares Burrito sabanero, de Hugo Blanco; Noche de paz, de Franz Xaver Gruber y como cereza del pastel en una noche memorable, el tema Feliz Navidad, de José Feliciano, con la participación de los integrantes de ambas compañías, que recibieron el cálido aplauso de un público entusiasmado que reconoció el talento de estas bellas voces.

El lunes 16, en Cristo Rey

El programa presentado en la Iglesia de Las Quintas será replicado de manera gratuita, el próximo lunes 16 de diciembre, a las 18:30 horas, en la Parroquia de Cristo Rey, en la Colonia Burócrata, así como el 17 de diciembre, a las 17:00 horas, en el ágora Rosario Castellanos.