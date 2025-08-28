$!Brillará el mazatleco Sergio Esquer en Bellas Artes

El espectáculo para infancias denominado Cuentos sin fronteras, del mazatleco Sergio Esquer, una producción a cargo de de Parvada Casa Productora, participará en la primera Exposición de Fotografía Teatral 2025, como parte de la celebración de los 30 años de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales. En dicho evento, Sergio Esquer presentará el cuento Godofredito: el niño valiente y La Leyenda del gran caimán, el sábado 30 de agosto, en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

La muestra en escena forma parte de la exposición llamada En Primera fila: Imagen y documento, la cual fue inaugurada el pasado 19 de agosto en el lobby del Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, misma que estará disponible hasta el día 19 de septiembre. Mediante una convocatoria nacional, se registraron más de 100 participantes y se seleccionaron 31 trabajos de distinction fotógrafos, para reconocer su labor, sensibilidad, arte, compromiso, y el poder de su imagen en el teatro mexicano actual. Una de las fotografías seleccionadas, fue de Cuentos sin fronteras, realizada por el arquitecto y fotógrafo José Luis Montes García, colaborador de Parvada Casa Productora, donde se plasma la esencia del cuento “Godofredito: el niño valiente y La Leyenda del gran caimán” de Sergio Esquer. Este cuento está inspirado en las historias que el abuelo del autor, le contaba de niño, y aborda temas como el duelo en las infancias y la inteligencia emocional.