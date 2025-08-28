$!Brillará el mazatleco Sergio Esquer en Bellas Artes

El espectáculo para infancias denominado Cuentos sin fronteras, del mazatleco Sergio Esquer, una producción a cargo de de Parvada Casa Productora, participará en la primera Exposición de Fotografía Teatral 2025, como parte de la celebración de los 30 años de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales.
En dicho evento, Sergio Esquer presentará el cuento Godofredito: el niño valiente y La Leyenda del gran caimán, el sábado 30 de agosto, en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
La muestra en escena forma parte de la exposición llamada En Primera fila: Imagen y documento, la cual fue inaugurada el pasado 19 de agosto en el lobby del Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, misma que estará disponible hasta el día 19 de septiembre.
Mediante una convocatoria nacional, se registraron más de 100 participantes y se seleccionaron 31 trabajos de distinction fotógrafos, para reconocer su labor, sensibilidad, arte, compromiso, y el poder de su imagen en el teatro mexicano actual.
Una de las fotografías seleccionadas, fue de Cuentos sin fronteras, realizada por el arquitecto y fotógrafo José Luis Montes García, colaborador de Parvada Casa Productora, donde se plasma la esencia del cuento “Godofredito: el niño valiente y La Leyenda del gran caimán” de Sergio Esquer.
Este cuento está inspirado en las historias que el abuelo del autor, le contaba de niño, y aborda temas como el duelo en las infancias y la inteligencia emocional.
También participa Eduardo Treviño, actor, productor y director de Parvada Casa Productora. El espectáculo cuenta con 65 representaciones en diferentes lugares del país. Asimismo, ha sido seleccionado en distintas convocatorias nacionales.
Fue gracias al programa Alas y Raíces, que han sido invitados para presentarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el sábado 30 de agosto, a las 13 horas, donde la entrada será totalmente gratuita.
Las niñas y los niños, tendrán la oportunidad de disfrutar, escuchar, observar, participar y crear un mundo sin fronteras, acompañados de música en vivo, títeres, objetos de teatro de papel, tecnología y elementos que ayudan a despertar la imaginación.
Cabe destacar que la exposición consta de 31 fotografías capturadas en recintos escénicos de diversos estados del país como Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato.