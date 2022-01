$!Brinda Alan González concierto para los amantes del jazz

Una noche de agasajo brindó el joven jazzista y guitarrista Alan González a los amantes del jazz clásico -con algo de sabor latino- en el programa “Things I Like”, en el Teatro Socorro Astol, donde interpretó en su guitarra eléctrica, 11 temas en géneros que van desde el choro brasileño, bluegrass y música pop jazz, invitado por el Instituto Sinaloense de Cultura.

Solo y su alma, el músico originario de Culiacán, con estudios en el Selkirk College of Music de la ciudad de Nelson, B.C, Canadá; de Licenciatura en Composición Clásica y Performance en el Berklee College of Music de Boston, y de Maestría en Jazz Performance en el Royal Conservatoire of Scotland, abrió el programa con la pieza “Red praire dawn”, de Garry Harrison.