Brinda Concierto Navideño la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Jardín Botánico

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Superior de Artes José Limón, brindó un ameno concierto con temas navideños, en el Jardín Botánico de Culiacán, como parte del programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P. con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Bajo la dirección artística del maestro Diego Rojas, y con la joven Ángela Ximena Torres como concertino, la Orquesta desplegó un variado repertorio que amalgamó composiciones típicas de la época navideña, con reconocidas creaciones del ámbito clásico y moderno.

La velada se inició con la jubilosa “Conga del fuego nuevo” del compositor sonorense Arturo Márquez, tras la cual se escuchó una selección de la suite “El Cascanueces”, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, con los temas “Marcha”, “Danza del Hada de Azúcar”, “Trepak (danza rusa)”, “Danza árabe”, “Danza china”, “Danza de los mirlitones” y el conocido “Vals de las flores”, para continuar con otro tema de esa suite, el hermoso “Pas de deux” de la misma.

El programa se integró además con el conmovedor misticismo del “Intermezzo” de la ópera “Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni, y el alegre “Vals Segundo” de la “Suite para orquesta de jazz No. 2” de Dimitri Shostakovich.

Para clausurar, los chicos y chicas interpretaron dos piezas del compositor estadounidense de música ligera Leroy Anderson: “A Christmas Festival”, popurrí con varios villancicos, y “Sleigh Ride” (Paseo en trineo), que pusieron un buen ambiente en este arbolado y mágico espacio de nuestra ciudad.

El público asistió a este grato encuentro musical en un paraje natural y celebratorio, que incluyó otros atractivos ideados para gozar estas fechas en el Jardín Botánico de Culiacán.

Dentro de este programa, el Isic presenta este domingo a la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, una de las más representativas de nuestra entidad, con casi 50 años de trayectoria, con el concierto navideño que, a causa de la lluvia, se suspendió hace una semana.