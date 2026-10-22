Brinda El Foro de Percusiones Mazatlán, vibrante concierto

El Foro de Percusiones Mazatlán ofreció un vibrante concierto en Culiacán, cautivando al público del Teatro Socorro Astol con energía y virtuosismo. El ensamble presentó un diverso repertorio contemporáneo como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.
La presentación de la agrupación en el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, fue un encuentro sonoro dinámico. Los percusionistas exhibieron su dominio técnico y coordinación, manteniendo la atención de los asistentes.
El Foro de Percusiones Mazatlán se formó en 2013 con el propósito de fomentar el interés por los instrumentos de percusión, difundir su repertorio y llevar esta expresión musical a diversas comunidades de la entidad.
Sus integrantes son Francisco “Paquito” López, Daniel Audelo Valverde, Miguel Moreno Zambrano y Javier Brito Arce, ellos poseen formación en la Escuela Superior de Música de Mazatlán, la Universidad Autónoma de Occidente y el Conservatorio Nacional de Música.
Francisco expresó que los músicos transmitieron el entusiasmo de disfrutar cada pieza sobre el escenario, generando una conexión con el público que se reflejó en los aplausos.
A lo largo del concierto, el ensamble exploró las posibilidades sonoras de instrumentos como marimbas de concierto, vibráfonos, tambores y glockenspiel. La complejidad de las piezas y la variedad de timbres dieron forma a un espectáculo de primer nivel, acercando al público al mundo de las percusiones.
El programa incluyó obras como 4 octavas para cuatro, de Leonardo Blanco; Trio per uno, de Nebojša Živković; As One, de Gene Koshinski; Sticking Garbage, de E. Argenziano; Fractalia, de Owen Clapton; Ohmpalo, de Nigel Westlake; Space Junk, de Iván Treviño; Tangets, de James Campbell, y Marimba Spiritual, de Minoru Miki.
Cada interpretación destacó por su ritmo, intensidad y trabajo colectivo. Los músicos evidenciaron su preparación y capacidad interpretativa, aportando frescura a la presentación.
La presentación también incorporó interacciones didácticas que favorecieron el acercamiento de los asistentes a los instrumentos y sus posibilidades expresivas. Esto convirtió el concierto en una experiencia accesible para públicos de distintas edades, especialmente jóvenes interesados en nuevas propuestas musicales.
Con esta presentación, el ensamble reafirmó el valor de las propuestas musicales que combinan formación, creatividad y divulgación artística. El concierto destacó el virtuosismo, la energía escénica y la participación del público.