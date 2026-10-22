Brinda El Foro de Percusiones Mazatlán, vibrante concierto

El Foro de Percusiones Mazatlán ofreció un vibrante concierto en Culiacán, cautivando al público del Teatro Socorro Astol con energía y virtuosismo. El ensamble presentó un diverso repertorio contemporáneo como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026. La presentación de la agrupación en el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, fue un encuentro sonoro dinámico. Los percusionistas exhibieron su dominio técnico y coordinación, manteniendo la atención de los asistentes.

El Foro de Percusiones Mazatlán se formó en 2013.

El Foro de Percusiones Mazatlán se formó en 2013 con el propósito de fomentar el interés por los instrumentos de percusión, difundir su repertorio y llevar esta expresión musical a diversas comunidades de la entidad. Sus integrantes son Francisco “Paquito” López, Daniel Audelo Valverde, Miguel Moreno Zambrano y Javier Brito Arce, ellos poseen formación en la Escuela Superior de Música de Mazatlán, la Universidad Autónoma de Occidente y el Conservatorio Nacional de Música. Francisco expresó que los músicos transmitieron el entusiasmo de disfrutar cada pieza sobre el escenario, generando una conexión con el público que se reflejó en los aplausos.

Durante el concierto se interpretaron temas de importantes compositores.