Brinda Elina Chauvet un espacio de añoranza, con ‘La Casa Nómada’

La artista Elina Chauvet, en conjunto con 15 artistas locales, presentó La Casa Nómada, interviniendo el gran patio de La Casa del Maquío, con una estructura en rosa, que estará ahí de manera permanente, y con la que se hace un llamado a la reflexión por la violencia de género. Chauvet detalló que esta instalación colectiva es un proyecto de Rosa Mexicana, y se creó con el objetivo de buscar transformar el dolor en memoria y la violencia en resiliencia, impartiendo un taller que duró siete días, mismo que tuvo una importante participación, en el que se resignificó al rosa como un color asociado a los feminicidios en Ciudad Juárez, además de ser tomado como su símbolo de sororidad y acompañamiento. “Este es un proyecto de Icebox Collective con sede en Washington y, de las cuatro estructuras de este tipo que existen en el mundo, y ahora una está en Culiacán”, subrayó.

En su interior se presentan algunas piezas creadas por artistas locales.

La propuesta de Elina Chauvet dialoga con el color rosa como elemento simbólico de denuncia y sororidad hacia aquellas familias con las que la artista comparte un duelo y un dolor interminable. Ella transforma la Casa Nómada en memoria, hogar y espacio de añoranza hacia el ser amado, convirtiéndola en la casa de las ausencias. Previo a la inauguración de la obra, Chauvet, se mostró satisfecha de estar de nuevo en Sinaloa, donde vivió 30 años, significando hoy mucho mas, al presentar esa obra, ante la urgencia de generar conciencia a través del arte, sobre todo en el contexto de inseguridad que atraviesa la ciudad. La Casa Nómada es una instalación artística itinerante cuya primera versión se presentó en mayo de 2022 en la Embajada de la República Checa en Washington.

Elina Chauvet comparte detalles de La Casa Nómada.

Ice Box Collective, es un colectivo de artistas que combinan disciplinas visuales, sonoras y performance. Su objetivo es la difusión de problemas sociales actuales para promover el diálogo. Conformado por Courtney Applequist, Edgar Endress, Jeremy Thomas Kunkel e Irene Clouthier. La artista detalló que ya había recibido la invitación para participar desde hace algunos años atrás en La Casa del Maquío, pero que por diversas circunstancias, no se había logrado concretar el proyecto, hasta ahora. Destacó además la importancia de este tipo de espacios culturales que promueven comunidad y esperanza frente a contextos marcados por la violencia y la incertidumbre social. Chauvet ha llevado su trabajo artístico a países de América, Europa, África y Oceanía. Su obra ha sido exhibida en espacios como el Museo MACRO de Roma, la Bienal de Mercosul en Brasil y galerías en Nueva York, además de colaborar recientemente con la firma Dior en la colección Crucero 2023-2024.

Importante asistencia se da cita a la exposición.

Cabe destacar, que durante el evento, se reconoció a todos los participantes de este colectiva , entre ellos Jonathan Campos Acevedo, quien también realizó el montaje físico y técnico; Ariadna Santiago Ochoa, Kareli Álvarez, Karen Alexa, Zulema Olivas Sánchez, Margarita Aidé Félix Torres, Kimberly Cabrera, Roxana Meriel Ledesma Leyva, Jairo Medrano Aguilar, Kate Menor, Lizzi Cristerna y Kimberly Cuén.