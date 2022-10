$!Brinda Grupo Morsa un eterno tributo a The Beatles

Siguieron Eight Days a Week, And I Love Her, Michelle y Help que disfrutaron los ahí presentes cantando y coreando las melodías.

Continuaron las canciones íconos, All my loving, She loves you, Please please me, Do you want to know a secret, y A hard day’s night.

La velada, la cual tuvo una dedicatoria especial a John Lennon, porque el domingo 9 de octubre cumpliría 82 años de vida, inició con la melodía I want to hold your hand, con lo que de inmediato los ahí presentes entraron en ambiente.

I need you, Yesterday, In my life, Got to get you into my life y Yellow submarine complementaron la primera parte del concierto que se efectuó en el teatro con una excelente entrada.

Las emociones no pararon en la velada, ya que para el segundo bloque, la agrupación, quien agradeció la aceptación del público y el que estuvieron ahí recordando a una de las mejores bandas británicas

Regresaron con nuevos bríos para interpretar los clásicos Sgt. Peppers, With a little help from my friends, A day in the life, Ob la di Ob la da, Strawberry fields forever, Penny Lane, I am the walrus, Somethins y Get back.

Siguió, Don’t let me down, melodía que se convirtió en uno de los clásicos más importantes de la música rock de los años 60 y que fue compuesta por John Lennon, a pesar de estar atribuida legalmente al dúo Lennon/McCarty, además de que contó con la colaboración del tecladista Billy Preston.

La canción marca un momento importante de la banda, ya que fue grabada en el marco de las sesiones de Let It Be, y estuvo incluida en el repertorio del famoso concierto de la azotea, que anunciaba la despedida de Los Beatles.

Para la parte final del concierto, los músicos, quienes interpretaron de manera magistral las melodías, cerraron con Here comes the sun, el himno Let it be, Revolution, Hey Jude y Twist and shout, que el público, integrando por locales e integrantes de la comunidad extrajera que habita en el puerto, aplaudió y bailó con gran entusiasmo.

La entrega con la que se desenvolvieron en el escenario e interpretaron cada uno de los éxitos de esta banda de Rock Inglesa, fue una prueba de la gran admiración que los integrantes de Grupo Morsa le tienen, pues cuentan con una calidad musical que demostraron ante el público beatlemaniaco mazatlecos.

Historia

The Beatles es, para millones de personas, la banda más importante que ha existido; esto debido al trabajo musical que realizaron, que en su momento impactó y cambió cuestiones sociales y culturales. Además, su legado ha ido más allá de una época determinada, pues las nuevas generaciones siguen reconociendo el peso de la banda y rindiéndole culto.

Fue una banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962 a su separación en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.