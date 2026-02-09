Brinda NICATO homenaje a Lola Beltrán en el Carnaval 2026 con la carroza ‘Cucurrucucú Paloma’

La esencia de la música y la tradición sinaloense cobrará vida en los desfiles del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” con la participación del taller NICATO.

Este año NICATO presentará el carro alegórico “Cucurrucucú Paloma”, inspirado en la figura y legado de la icónica cantante rosarense Lola Beltrán, conocida como Lola la Grande.

La propuesta dialoga directamente con el tema del Carnaval al integrar elementos que representan la identidad musical del estado, como la tambora, los trombones y las trompetas, símbolos fundamentales del sonido sinaloense.

Con dimensiones de 9.80 metros de largo, 3 metros de ancho y una altura aproximada de 9.80 metros, el carro alegórico representa un importante reto creativo y estructural.

Para su elaboración, NICATO combina materiales tradicionales como madera y papel maché con unicel y otros componentes, logrando una pieza que equilibra resistencia, volumen y un alto nivel de detalle artístico.

“Queremos que la gente se dé cuenta de lo que queremos plasmar, que lo sienta”, expresó Carlo Magno Quevedo, director de NICATO, taller con más de 30 años de experiencia y heredero de una técnica artesanal que ha marcado la historia del carnaval mazatleco.

“Seguimos trabajando con la misma técnica que aprendimos de grandes maestros; es una forma de honrar lo que nos enseñaron y mantener viva esa tradición”, añadió.

Con “Cucurrucucú Paloma”, NICATO reafirma su lugar como referente de oficio, tradición y sensibilidad artística dentro del desfile, prometiendo uno de los carros más emotivos del próximo Carnaval de Mazatlán.