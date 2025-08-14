Brinda Tania Hernández un homenaje a la vida, con su poemario llamado ‘Abril’

En abril es el tiempo de la primavera, pero también del deshielo en los países del extremo norte del planeta, y al derretirse forma caudales de lodo y luz transparente por las zanjas y calles, formándose el black ice o hielo negro, de ello da cuenta Tania Hernández Cervantes, en su libro de poemas titulado Abril. En el poemario que fue presentado en el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, la autora oriunda de Culiacán, comparte a través de un lenguaje poético, si experiencia con ese hielo abrasador, pero también con ese fuego helado, y con el deshielo de la experiencia humana. “Abril es un libro que empecé a escribir hace muchos años, este es mi primer libro, mi primer poemario. Siempre he sido una lectora de poesía intensa desde los 16 años, empezándolos a escribir a los 12 años de edad, sólo era alguien que escribía poemas, y ahora que ya tengo este libro publicado, puedo decir que estoy debutando como escritora”, dijo.

El pomeario se presentó en el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura.

Agregó que en este libro se condensan algunos poemas que escribió hace más de 20 años, entre otros más recientes. “Es un libro muy especial porque lleva el nombre de mi hija, un homenaje a la vida, un mes donde comienza todo, desde la primavera, hasta el deshielo, describiendo un abril totalmente diferente al que vivimos acá en México, en el trópico, y sobre todo en Sinaloa, ya que radico en Canadá”, destacó. Esos abriles en Canadá, donde vivió, los calificó como impresionantes, donde se gestan las lilas desde las tierras muertas, por ello, recalcó que ésta su primera obra es un homenaje completo a la vida, organizado en diferentes secciones o capítulos denominados, Las uvas del invierno, Proveedor para un nuevo comienzo, Frutos salvajes, El olvido caer de las hojas, Conversación entre sirenas, El Fuego, Flamenco y más. Otro capítulo más es el llamado De nuevo en casa, espacio dedicado a su familia, creando poemas para ellos, dedicados a figuras como sus padres y hermanos, pero también dedicados a Culiacán, entre otros, sumando más de 80 escritos en total.

Tania Hernández comparte su poesía en su primer libro.

Abril, se lanzó hace apenas dos meses, con el apoyo de la editorial Círculo de Poesía, en la Ciudad de México, por lo que la respuesta al mismo ha sido positiva para ella, agradeciendo al público lector todo su apoyo. “Abril me deja una satisfacción muy grande, me deja más alegría, más sencillez. La poesía siempre ha estado ahí presente para mí. Me deja la satisfacción de decir que ya soy una escritora, y creo que esta será la primera presentación de muchas más que vendrán más adelante”. Tania detalló también que si algo distingue a su poesía, es que siempre emerge buscando la luz, despertando en el lector toda clase de emociones, por lo que para su debut, se vio acompañado por el guitarrista Saúl Hernández, quien armonizó algunos de sus poemas.

El libro fue editado por la editorial Círculo de Poesía.