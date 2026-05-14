Brindan el concierto coral ‘Oldies y no tan oldies’

El Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura de la UAS y el Coro Universitario de la Facultad de Artes hicieron vibrar el escenario del 31° Festival Internacional Universitario de la Cultura con el concierto Oldies y no tan oldies.

Bajo la dirección de la maestra Perla Orrantia Durán y acompañados por Lilia Valdespino en el piano, los niños y jóvenes revivieron temas como ‘Qué triste es el primer adiós’ de la Onda Vaselina, ‘Imagine’ de John Lennon y ‘Chiquitita’ de ABBA, en un entrañable espectáculo que se llevó la ovación del público.

También ‘Lucha de gigantes’, ‘Believer’, ‘Yesterday’ y ‘Dancing queen’ formaron parte del repertorio que cerró con ‘Bohemian Rhapsody’, una canción icónica de Freddie Mercury en la que las dos agrupaciones artísticas brindaron una gran experiencia musical.

Perla Orrantia Durán agradeció a los integrantes del coro, así como a los padres de familia por el apoyo a sus hijos y la confianza que depositan en la Universidad para su formación artística.

El Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura de la UAS es una agrupación concebida como un espacio cultural que promueve valores educativos, formativos y sociales; asimismo el Coro Universitario de la Facultad de Artes ha colaborado con destacadas agrupaciones como la Banda Sinfónica de la UAS y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.