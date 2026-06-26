Brindan emotivo homenaje a Carlos Ibarra, en el Paseo de las Artes, con un ritual del Solsticio de Verano

El Paseo de las Artes celebró el Ritual del Solsticio de Verano, una ceremonia que reunió a artistas, artesanos, promotores culturales y familias en torno a las tradiciones ancestrales, y que este año adquirió un significado aún más profundo al rendir un emotivo homenaje póstumo al bailarín y coreógrafo Carlos Ibarra, uno de los principales impulsores de este emblemático espacio cultural.

La ceremonia estuvo encabezada por el maestro Gabriel Uriarte, músico tradicional reconocido por los pueblos yoremes, acompañado por integrantes del Santuario Águila de Obsidiana y el abuelo Sergio Nicolás.

La comitiva conformada además por integrantes de la Compañía Proyecto Folklórico Sinaloense, de la cual el maestro Ibarra era director, ingresó por la bocacalle contigua al Centenario, avanzando entre el público al ritmo de los cantos ceremoniales y la música tradicional hasta llegar al escenario principal del Paseo de las Artes; compartiendo cantos ceremoniales, música y danza que evocaron la relación espiritual con la naturaleza y los ciclos de la vida, invitando a los asistentes a reflexionar sobre la renovación, la abundancia y la continuidad de la existencia.

Fue ahí donde los participantes recibieron la urna con los restos de Carlos Ibarra, portada por sus familiares, en un momento cargado de profundo simbolismo que marcó el inicio de un homenaje lleno de respeto, gratitud y emotividad.

El ambiente espiritual envolvió el Callejón Andrade mientras decenas de asistentes acompañaban con respeto cada momento del ritual, creando una atmósfera de recogimiento que hizo aún más significativa la despedida de quien durante años impulsó este espacio de convivencia y expresión artística.