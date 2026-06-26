Brindan emotivo homenaje a Carlos Ibarra, en el Paseo de las Artes, con un ritual del Solsticio de Verano

El Paseo de las Artes celebró el Ritual del Solsticio de Verano, una ceremonia que reunió a artistas, artesanos, promotores culturales y familias en torno a las tradiciones ancestrales, y que este año adquirió un significado aún más profundo al rendir un emotivo homenaje póstumo al bailarín y coreógrafo Carlos Ibarra, uno de los principales impulsores de este emblemático espacio cultural.
La ceremonia estuvo encabezada por el maestro Gabriel Uriarte, músico tradicional reconocido por los pueblos yoremes, acompañado por integrantes del Santuario Águila de Obsidiana y el abuelo Sergio Nicolás.
La comitiva conformada además por integrantes de la Compañía Proyecto Folklórico Sinaloense, de la cual el maestro Ibarra era director, ingresó por la bocacalle contigua al Centenario, avanzando entre el público al ritmo de los cantos ceremoniales y la música tradicional hasta llegar al escenario principal del Paseo de las Artes; compartiendo cantos ceremoniales, música y danza que evocaron la relación espiritual con la naturaleza y los ciclos de la vida, invitando a los asistentes a reflexionar sobre la renovación, la abundancia y la continuidad de la existencia.
Fue ahí donde los participantes recibieron la urna con los restos de Carlos Ibarra, portada por sus familiares, en un momento cargado de profundo simbolismo que marcó el inicio de un homenaje lleno de respeto, gratitud y emotividad.
El ambiente espiritual envolvió el Callejón Andrade mientras decenas de asistentes acompañaban con respeto cada momento del ritual, creando una atmósfera de recogimiento que hizo aún más significativa la despedida de quien durante años impulsó este espacio de convivencia y expresión artística.
Uno de los momentos más conmovedores de la tarde llegó con la interpretación de una canción compuesta especialmente en honor al maestro Carlos Ibarra, cuyas letras recorrieron distintos pasajes de su vida y reconocieron su incansable labor en favor del arte y la cultura. Entre lágrimas, abrazos y sollozos, familiares, alumnas y alumnos, así como integrantes de la comunidad de artesanos, artistas plásticos, músicos, actores, bailarines y promotores culturales, despidieron a un hombre cuya huella permanece viva en este proyecto ciudadano.
Más que un acto de despedida, el homenaje representó un reconocimiento colectivo al legado de un promotor que creyó firmemente en el arte como herramienta para construir comunidad, fortalecer la identidad y ejercer la ciudadanía desde el espacio público.
La programación continuó con el tradicional Desfile de Poetas, que contó con la participación de John Linki; posteriormente, Pedro Álvarez ofreció un repertorio con su renovado saxofón, mientras que la Trivia de los Libros puso a disposición del público ejemplares donados por Salas de Lectura Sinaloa y el Claustro Doctoral de las Bellas Artes y Humanidades de Puebla.
Entre expresiones artísticas, tradición y memoria, la jornada reafirmó el espíritu que ha distinguido durante casi quince años al Paseo de las Artes: un espacio donde la cultura fortalece el tejido social y donde el arte encuentra un lugar para florecer. En esta ocasión, el Ritual del Solsticio de Verano no solo celebró el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza, sino que permitió a la comunidad despedir con profundo cariño a uno de los hombres que ayudó a convertir este proyecto en uno de los referentes culturales más entrañables de Culiacán.