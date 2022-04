$!Brindan velada musical para reconocer la trayectoria del músico Nacho Millán

Durante la velada, en lo alto del escenario se proyectaron diversas fotografías de la agrupación, que en sus inicios estuvo integrada por puros familiares, y que hoy en día continúan con el legado los hijos de los Millán.

Los contemporáneos que disfrutaban de la música, con la cual recordaron algún pasaje de sus vidas de juventud, coreaban Incertidumbre, Can’t take my eyes off you, Frenesí, María Bonita, Quién será y La pastora.