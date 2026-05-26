Brindará Luis Javier Morales un homenaje a la cultura Huichol y Mayo Yoreme con obra de teatro

‘Latir de Venado: Mitos de pueblos originarios’ es la obra de teatro protagonizada por el actor sinaloense Luis Javier Morales, que se presentará los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, a las 19:00 horas, teniendo como escenario el patio del Museo de Arte de Mazatlán, la entrada es gratuita. Esta es la primera vez que Luis Javier se presenta en su tierra Mazatlán, con un monólogo con el que hace un homenaje a las culturas Huichol y Mayo Yoreme, con una fusión de teatro, danza y música en un mismo escenario. Morales es actor y bailaor flamenco, egresado con mención honorífica del CUT, UNAM. Ha trabajado en teatro con destacadas directoras como Gina Botello, Clarissa Malheiros, Mario Espinosa, Lorena Maza, Emma Dib, Fabio Rubiano, Vicente Silva, entre otros. “Estoy muy contento de ir a Mazatlán y presentar esta obra, la cual fue un proyecto apoyado por el PECDAS 2025 (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico), lo que representa un gran impulso en mi carrera, un proyecto de gran interés para mí y que hoy pudimos concretar, un monólogo en el que yo hago a todos los personajes”, expresó Morales. Vía telefónica, detalló que esta obra surgió a partir de una revista de arte de México que abordaba al grupo de los wixáritari, conocidos como Huicholes, los cuales se centran en la figura del venado y al quedar cautivado con este cuento, buscó hasta encontrar el libro al que pertenecía originalmente esta historia.

“Me gustó tanto que empecé a profundizar en los mitos de los orígenes de los huicholes, experiencia que me dejó extasiado, enamorado, por lo que decidí hacer algo con toda la información que había reunido; así se creó el proyecto que hoy presento”, dijo. “Busqué una beca del Pecda Sinaloa par adentrar y conectar con mitos de mi tierra Mazatlán, que significa ‘Tierra de Venados’, encontrando en ellos la razón de traerlos a la luz, lo que sumó también la cultura Mayo Yoreme, del norte de Sinaloa, y así abordar temas de origen que a mí me interesaban”. Subrayó que las mitologías de ambas culturas son muy vastas, sobre todo la de los Huicholes, gracias a que está muy bien documentada, contando con un gran bagaje, eligiendo de ella lo que más resonaba con la historia que él quería contar.

La obra se presentará los días 30 y 31 de mayo en el Museo de Arte de Mazatlán.

“Gracias a Dios concreté este proyecto que me hace mucho sentido, pues es la primera vez, que después de muchos años de haberme formado como actor en la Ciudad de México, regreso a Mazatlán para actuar en mi tierra, algo que no hacía desde hace más de 16 años, es una emoción muy grande, y tiene un gran significado para mi presentar por primera vez Latir de Venado: Mitos de pueblos originarios”. La historia Latir de Venado, detalló es la historia de un hombre ordinario que está situado en un contexto de violencia al que tiene que adaptarse, siendo despojado de su hogar, emprendiendo así un viaje en la búsqueda de recuperar lo que se le quitó, y en la que se enfrenta a sí mismo, justo a través del poder de estas historias de origen y del poder de estas culturas. “Lo que el público va a encontrar en esta obra son muchas nuevas historias que tal vez no les son tan familiares, pero que sí tienen que ver con nuestra humanidad, con lo que todos vivimos, como la pérdida, la tierra, la familia, el amor, el deseo, la violencia también, la búsqueda de sí mismo, los instintos, ver qué tanto como sinaloenses y mexicanos conocemos estos mitos que existen y que tal vez no conocemos, pero que forma parte de nuestro patrimonio y belleza”.

Luis Javier regresa a actuar a Mazatlán, tras 16 años de estar fuera de Sinaloa.

Agregó que es una muestra teatral con un gran trabajo físico y dancístico, va más allá de pensar que va enfocado al entretenimiento como tal. “Invita a la reflexión. Uso todos los medios para llevarlo a su máxima expresión; la figura central es el venado, el vehículo que conecta con esta historia. Una producción bajo la codirección de Silvia García”. Mitos como el por qué se realiza la danza del venado, que historia hay detrás de ella, otras que tienen que ver con el venado azul, que para los huicholes fue el que hizo la peregrinación con las deidades que poblaron al mundo, abordando también las figuras arquetípicas o míticas entre ambas culturas, entre otros aspectos. Morales resaltó que, en este ejercicio artístico, él comparte su proyecto desde su visión al considerar que no es un especialista en antropología buscando hacer un ejercicio histórico, sino una interpretación personal con todo aquello que resuena y conecta con él mismo. “Yo deseo que el público que vea esta obra, viaje conmigo a este mundo, a un encuentro con estas culturas, darle valor y fomentar estas historias que paradójicamente no me pertenecen, pero que sí forma parte de nuestra cultura, de nuestro país, y lo que intento es mostrar cómo podemos resonar con este tipo de historias. Creo que hace falta esa reunión, ese encuentro, pero desde otro lugar, desde la imaginación”.

Morales cuenta con una importante trayectoria dentro de la actuación y la danza.