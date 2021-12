$!Brisia Ocampo, una mujer que lucha por sus metas y una de ellas es la corona del Carnaval

Brisia Ocampo se define como una mujer de metas, cada una que se cruza por su mente trabaja lo más que puede para lograrlo; en estos momentos sus días, su esfuerzo y dedicación están enfocados en conseguir la corona de Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022.

La joven mazatleca tiene 25 años, está en la edad límite que el Instituto de Cultura pone como requisito para buscar una de las coronas de la máxima fiesta, es por esta razón que Brisia tomó la decisión de entrar este año en la contienda, atendiendo las peticiones de su familia y amigos, quienes desde hace varios años la están alentando para que busque convertirse en soberana.

En la noche de elección, Brisia buscará conquistar al jurado para ser una de las dos ganadoras de este año y dice que su mayor arma es la perseverancia, más que cualquier otra cualidad física, es la que la ayudará una vez más a conquistar otra de sus metas.

“Lo que tengo a mi favor es la perseverancia, cuando me marco un objetivo no descanso hasta lograrlo, siempre he sido así, ahorita por ejemplo estoy trabajando en el Carnaval, estoy tomando clases de pasarela, oratoria, entre otras cosas, porque quiero llegar lo más preparada posible a la noche de elección y quedar satisfecha con el trabajo que haga ese día, independientemente del resultado”, dijo Brisia Ocampo en su entrevista para Noroeste.

Desde que fue presentada como candidata, la noche del 26 de noviembre, la contienda ha estado llena de felicidad y nuevas experiencias, pero sobre todo de preparación, pues dice que a diario toma clases de pasarela y oratoria, entre otras, para “dar todo en la noche final, la noche de elección”.

Además de su familia y amigos, hay otra razón para que Brisia esté dentro de esta exhaustiva contienda; su amor por el Carnaval, desde pequeña ha formado parte de él, como bailarina ha puesto ambiente en los desfiles de domingo y martes de Carnaval.

“Me motiva el Carnaval, una fiesta que disfruto cada año, estar participando como bailarina y hoy decidí participar por una corona y así poder vivir el desfile desde otra perspectiva, desde arriba de un carro alegórico”, asegura.

De ganar una corona este año, Brisia pretende trabajar para que la recuerden como una mujer humilde, carismática, alegre, pero sobre todo entregada a la gente de Mazatlán.