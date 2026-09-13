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Buenos Aires será Invitada de Honor en la FIL Guadalajara 2027

La capital argentina mostrará su tradición literaria, producción editorial y diversidad cultural. El anuncio se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/09/2026 11:53
13/09/2026 11:53

Buenos Aires será la Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2027. La capital argentina exhibirá su producción literaria y cultural del 27 de noviembre al 5 de diciembre, tras el anuncio en el Teatro Colón.

El anuncio se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la capital argentina, ante la presencia de autoridades culturales, escritores y representantes del sector editorial y cultural. Esta designación permitirá a Buenos Aires proyectar su producción cultural.

$!Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014.
Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, es el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Cada año congrega a más de 900 mil personas, entre editores, agentes literarios y lectores de distintos países.

Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014. Escritores argentinos como Olga Orozco y Juan Gelman recibieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 1998 y 2000.

“Ser ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027 es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”, afirmó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra Ricardes señaló que llevarán a la FIL la tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas, para mostrar una ciudad donde la cultura forma parte de su identidad y vida cotidiana.

Por su parte, Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara, destacó el vínculo que se establecerá entre ambas ciudades. “Recibir a Buenos Aires como ciudad Invitada de Honor significa reconocer su enorme tradición literaria y, al mismo tiempo, abrir un espacio para sus voces contemporáneas y nuevas generaciones”, indicó.

Schulz Manaut agregó que el evento será un encuentro entre dos ciudades que reconocen en la cultura una herramienta fundamental para el diálogo y el entendimiento entre sus pueblos.

Con una tradición literaria y un ecosistema editorial integrado por editoriales independientes, librerías, bibliotecas y festivales, Buenos Aires llevará a la FIL una muestra de su identidad cultural contemporánea.

Su participación permitirá fortalecer los vínculos con el sector editorial internacional, propiciar nuevas oportunidades de intercambio y acercar su producción literaria y artística a lectores y profesionales de distintos países.

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