Buenos Aires será Invitada de Honor en la FIL Guadalajara 2027

El anuncio se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la capital argentina, ante la presencia de autoridades culturales, escritores y representantes del sector editorial y cultural. Esta designación permitirá a Buenos Aires proyectar su producción cultural.

Buenos Aires será la Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2027. La capital argentina exhibirá su producción literaria y cultural del 27 de noviembre al 5 de diciembre, tras el anuncio en el Teatro Colón.

Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014.

Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, es el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Cada año congrega a más de 900 mil personas, entre editores, agentes literarios y lectores de distintos países.

Desde 1993, la FIL recibe a un país, ciudad o región como Invitado de Honor. Argentina ha sido Invitado de Honor en 1997 y 2014. Escritores argentinos como Olga Orozco y Juan Gelman recibieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 1998 y 2000.

“Ser ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027 es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”, afirmó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra Ricardes señaló que llevarán a la FIL la tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas, para mostrar una ciudad donde la cultura forma parte de su identidad y vida cotidiana.

Por su parte, Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara, destacó el vínculo que se establecerá entre ambas ciudades. “Recibir a Buenos Aires como ciudad Invitada de Honor significa reconocer su enorme tradición literaria y, al mismo tiempo, abrir un espacio para sus voces contemporáneas y nuevas generaciones”, indicó.

Schulz Manaut agregó que el evento será un encuentro entre dos ciudades que reconocen en la cultura una herramienta fundamental para el diálogo y el entendimiento entre sus pueblos.

Con una tradición literaria y un ecosistema editorial integrado por editoriales independientes, librerías, bibliotecas y festivales, Buenos Aires llevará a la FIL una muestra de su identidad cultural contemporánea.

Su participación permitirá fortalecer los vínculos con el sector editorial internacional, propiciar nuevas oportunidades de intercambio y acercar su producción literaria y artística a lectores y profesionales de distintos países.