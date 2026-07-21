Busca el Taos pianistas para el periodo 2026-2027

El Gobierno del Estado de Sinaloa invita pianistas con experiencia a participar en la convocatoria para la plaza de Pianista Acompañante del Programa de Becas del Taller de Ópera de Sinaloa, para el periodo 2026-2027.

La convocatoria está dirigida a músicos de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia legal en el país, quienes deberán contar con experiencia demostrable en el acompañamiento vocal de ópera, zarzuela, música latinoamericana, canción de arte y música popular de concierto, además de tener disponibilidad de tiempo completo para trabajar de manera individual y grupal.

Proceso de selección y audición preliminar

La primera etapa de evaluación se realizará mediante audición preliminar en formato digital. Los interesados deberán grabar tres videos recientes y sin edición —uno por cada obra— en los que aparezcan acompañando al piano a un cantante. El repertorio es de libre elección y debe incluir un aria de ópera, un aria de zarzuela y una canción latinoamericana o mexicana de concierto.

Dichos materiales tendrán que subirse a la plataforma YouTube bajo la configuración de privacidad “No listado”, titulados con el nombre de la persona postulante y de la obra correspondiente.

La fecha límite para la recepción de materiales vence el domingo 9 de agosto de 2026 a las 23:59 horas (hora de Sinaloa). Las ligas de los videos deberán enviarse al correo electrónico taos@culturasinaloa.gob.mx, especificando en el asunto: “Audición Pianista 2026-2027” y el nombre del aspirante.

Los aspirantes deberán adjuntar en formato digital: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de naturalización); en el caso de participantes extranjeros, se debe incluir el documento que acredite su estancia legal en el país.

También semblanza curricular con una extensión máxima de una cuartilla, un video de exposición de motivos con una duración máxima de tres minutos, comprobante del último grado de estudios y una carta de recomendación emitida por un miembro destacado de la comunidad musical.

Los aspirantes preseleccionados serán notificados a más tardar el jueves 13 de agosto de 2026 por correo electrónico y mediante el sitio web oficial del Isic.

Deberán presentarse a una entrevista y audición presencial el viernes 21 de agosto de 2026, en un horario de 11:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la institución, ubicadas en la esquina de Gral. Rafael Buelna y Dr. Ruperto L. Paliza, sin número, Colonia Centro, en Culiacán. El horario individualizado se asignará de manera digital a cada participante.

El jurado calificador estará integrado por el director artístico y el equipo de maestros del Taos, acompañados por testigos de honor, y su veredicto final será de carácter inapelable. Los resultados definitivos se publicarán el lunes 24 de agosto de 2026.

La persona seleccionada obtendrá una beca mensual de 15 mil pesos mexicanos, de septiembre de 2026 a agosto de 2027, cuya continuidad estará sujeta a la calidad de su desempeño, buena conducta y al cumplimiento de los lineamientos internos del Taos.

El periodo del beneficio podrá renovarse por un máximo de dos ciclos, con posibilidad de extenderse conforme a las necesidades de la compañía.

La convocatoria señala que el Isic no cubrirá gastos de traslado ni hospedaje de los participantes.

Quien resulte ganador deberá presentarse formalmente en las instalaciones del instituto en Culiacán el lunes 1 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, para la firma de su carta compromiso y el inicio de actividades.