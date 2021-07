“Contar una historia que nos aporte un sentido de pertenencia, de orgullo, de decir qué bonito que tenemos todavía estas especies dentro de nuestra comunidad; así es como nace este cuento”, expresó el ilustrador al participar como invitado al programa con el que la Escuela de Artes colabora en la agenda cultural universitaria.

Acompañado de María Tuti en la conducción del evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas institucionales y enriqueciendo la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, el también biólogo de profesión manifestó que gracias a la pandemia pudo lograr concretar sus estudios en artes plásticas, ya que fue a través del Instituto Municipal de Cultura quien le invitó a participar en dicho proyecto y que éste a su vez, ayudaría a cubrir los trámites necesarios para obtener su título universitario.

“Terminé la Escuela de Artes Plásticas, pero en lo que se movieron de escuela, se mojaron muchos documentos y no los pude recuperar. Siempre estaba con el dedo del renglón para titularme y era difícil porque ‘tienes que cumplir un curso y se me pasó la fecha de inscripción y 22 años esperando para poder hacer eso y ahora que me vine a Canadá pues menos, ya no me voy a poder titular’, pensé, pero la pandemia hizo que pudiéramos hacer este tipo de ejercicios en la distancia”, dijo.

La publicación fue presentada recientemente en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y como parte de la Jornada “Reimagina, Recupera, Restaura”, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.