Buscan a través de enseñar arte a los niños, cambiar el rostro de Sinaloa

Al clausurar el taller de verano Pinta-Arte, -uno de los 10 que impartió en estas vacaciones la Biblioteca Pública Estatal Gilberto Owen, se destacó que esta es una de las muchas actividades que se realizan el Culiacán para hacer de los niños futuros ciudadanos ejemplares y para tener un mejor Sinaloa.

En el acto de clausura, Juan Salvador Avilés, titular del Isic, estuvo acompañado por Isaac Esparragoza Guerra, director de Bibliotecas y Salas de Lectura, así como por René Arellano, bibliotecario, y la tallerista Mariana Mejía, entregó diplomas a los alumnos del taller Pequeños científicos, para niños de 8 a 12 años, el cual estuvo a cargo de la Sociedad Científica Juvenil y Semillas Creciendo, coordinado por Arlethe Alejandra Zazueta.

Avilés Ochoa comentó que una de las cosas que busca resolver los graves problemas de nuestro estado es la educación y la cultura, pero son resultados que no se ven sino solo a mediano y largo plazo.

Informó que, como una de sus prioridades, actualmente el Isic atiende en los 20 municipios, un total de 182 bibliotecas, de las cuales se recibieron 180, y de estas, 20 no estaban en activo, por lo que se trabajó en activarlas nuevamente, así como en abrir dos nuevas, lo que no se hacía desde 2014, y próximamente se abrirán dos más, en Badiraguato y en Mazatlán.

Durante este evento se explicó que la Biblioteca Owen es la más importante de todas, y se aspira a que todos los usuarios, desde niños a adultos, utilicen sus diferentes servicios, sin embargo, agregó que no es este el único espacio con que cuenta para capacitar a los niños en el arte, ya que en el Centro Cultural Genaro Estrada hay numerosas opciones que no son temporales sino de permanentes, todo el año (desde talleres libres a licenciaturas), para niños, jóvenes y adultos, en diferentes áreas.

Taller Pequeños Científicos

Por lo que respecta al taller Pequeños Científicos, impartido por Arlethe Alejandra Zazueta, quien es estudiante de Biotecnología, y fue apoyada por Yadira Echavarría y Belén Escudero, introdujeron a los participantes, niños de 7 a 12 años, en los temas del espacio, el medio ambiente, las plantas, polinizadores, prensado de flores, sobre los animales y los acercaron a la ciencia a través de diversos experimentos.

Este curso invitó a los pequeños a que a través de la observación sigan conociendo cómo funciona el universo, la naturaleza, para que puedan generar conocimientos, además de exhortarlos a que sigan aprendiendo y participando en próximas actividades que se seguirán llevando a cabo en la Biblioteca Gilberto Owen.

Esparragoza Guerra expresó que durante este verano se impartieron en la Biblioteca Owen 10 talleres sobre diferentes temas, con la participación de 35 niños, lo cual indica que fueron todo un éxito y muy enriquecedores, ya que son una manera muy divertida de aprender jugando, por lo que invitó a los padres de familia y niños a estar pendientes de las próximas actividades.

Por su parte los talleristas ofrecieron pormenores sobre los temas de los talleres, antes de proceder a la entrega de diplomas de participación a los niños que estuvieron acompañados por sus familiares en una mañana de mucha actividad en la biblioteca.