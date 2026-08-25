Buscan comparsas para el Carnaval Mazatlán 2027

Con el lema “Amamos nuestras tradiciones”, el Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán lanzó la convocatoria para participar en el Concurso de Comparsas del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, que se celebrará del 4 al 9 de febrero.

Los grupos interesados en formar parte de esta tradición carnavalera tendrán hasta el martes 22 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, para realizar su inscripción en las oficinas del Instituto de Cultura, ubicadas en Avenida Miguel Alemán número 203, en la Colonia Centro.

De acuerdo con la convocatoria, las comparsas deberán estar integradas por grupos mixtos de 30 a 35 participantes, quienes deberán tener 13 años en adelante.

Como parte del proceso de selección, los equipos inscritos participarán en un evento previo programado para el miércoles 14 de octubre, en el que serán evaluados aspectos como disciplina, compromiso, creatividad y trabajo en equipo.

Los grupos que sean seleccionados para participar en el concurso serán dados a conocer el miércoles 28 de octubre. Además de la oportunidad de formar parte de uno de los principales atractivos del Carnaval Internacional de Mazatlán, las comparsas competirán por premios económicos.

El primer lugar recibirá 80 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá 60 mil pesos y el tercero 40 mil pesos, para una bolsa total de 180 mil pesos.

Las comparsas que ocupen los tres primeros lugares tendrán además un reconocimiento especial, pues se convertirán automáticamente en Comparsas Reales de exhibición para la siguiente edición del Carnaval.

Los grupos seleccionados deberán participar en los dos desfiles oficiales de la máxima fiesta porteña.

El primero se realizará el domingo 7 de febrero de 2027, mientras que el segundo está programado para el martes 9 de febrero.

La convocatoria representa una oportunidad para que grupos de jóvenes y adultos se integren a una de las expresiones más representativas de la fiesta porteña, a través de la música, el baile, el vestuario y la creatividad.