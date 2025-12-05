Buscan el Isic y Misiones Culturales impulsar el hábito de la lectura en comunidades

El Instituto Sinaloense de Cultura y el programa de Misiones Culturales de la SEPyC sostuvieron un primer acercamiento a fin de crear centros de fomento a la lectura en las numerosas comunidades de los 20 municipios donde tienen presencia.

Presidió la reunión Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, acompañado por Isaac Esparragoza, director de Bibliotecas, y Raúl Quiroz, coordinador de Salas de Lectura. Por parte de las Misiones Culturales, asistió Juan Manuel Torres, supervisor de la Zona 02 (que abarca Angostura, Mocorito y Navolato), junto a directores municipales e integrantes del equipo técnico.

El encuentro se centró en explorar una fructífera colaboración para potenciar el hábito lector. El objetivo inicial es establecer centros de lectura en todas las Misiones Culturales del estado y como punto de partida para esta relación, se hizo una entrega de acervo inicial a los representantes de la Zona 02, consistente en cuatro cajas con 52 libros cada una, provenientes de la Colección del Isic y del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Si bien la solicitud inicial de las Misiones Culturales de la Zona 02 fue de acervo para crear una biblioteca en las comunidades donde operan, la conversación tomó un rumbo más amplio.

Ante la realidad de que las misiones operan en espacios comunitarios como casas ejidales y no cuentan con espacios propios para albergar bibliotecas públicas, se abrió la posibilidad de que el apoyo del ISIC sea más general y no se limite solo a la Zona 02, explorando otras líneas de actividad del Instituto.

El director del Isic comentó que a medida que estos proyectos de bibliotecas comunitarias se consoliden, y la institución que dirige buscará involucrarlos en procesos formativos.

El objetivo, dijo, es profesionalizar las actividades de mediación y fomento a la lectura, además de invitar a quienes se sumen al programa a incorporarse a la Red de Lectores como promotores de lectura y cuentacuentos, fortaleciendo así los procesos en las comunidades lectoras emergentes.

Raúl Quiroz, coordinador de Salas de Lectura, explicó que estos paquetes de libros iniciales buscan establecer una relación más amplia, y que las Misiones Culturales pueden ser incluidas en el nuevo programa “Sinaloa Lee. Sinaloa Crece” para la donación de libros a la población que lo solicite, además de tener acceso a los acervos del programa Salas de Lectura.