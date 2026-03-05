Buscan fomentar la expresión y la cultura de paz a través del cine

Luego del éxito del primer Diplomado, se generó la segunda edición para atender a un numeroso grupo de creadores en nuestra ciudad interesados en hacer cine.

El objetivo primordial del diplomado es fomentar la creación y la expresión cinematográfica, la formación de públicos, así como el interés por el cine mexicano entre los culiacanenses; al tiempo de concebirlo como herramienta para transmitir la cultura de paz.

Las clases se impartirán lunes, martes y miércoles en una modalidad híbrida, teniendo algunas sesiones en línea y otras presenciales, buscando generar comunidad y un ambiente creativo con los estudiantes y docentes. El diplomado concluirá el 6 de mayo.

El evento se realizó en el Teatro-Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio UAS, donde las autoridades institucionales hicieron una formal apertura de los trabajos del diplomado. Entre ellos, el director general del IMCC, Adolfo Plata Guzmán; la maestra Graciela Ríos Vázquez del CCC, y César Uriarte, coordinador del diplomado

Este evento es convocado por el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de Sinaloa.