Buscan jóvenes ingresar a la Escuela de Teatro del CMA

Con el objetivo de formar profesionalmente a las próximas generaciones de creadores escénicos, la Escuela de Teatro del Centro Municipal de las Artes celebró su periodo de audiciones para el ciclo formativo, con opciones para quienes buscan un desarrollo técnico profesional y para aquellos que desean explorar el arte teatral como un taller libre.

Las audiciones se llevaron a cabo y para las personas interesadas que no pudieron asistir a la convocatoria, se programaron dos fechas más, que serán en el CMA, el sábado 20 de junio y sábado 11 de julio a las 10:00 horas.

La Escuela de Teatro cuenta con opciones para distintas edades y perfiles: Talleres Infantiles: Actualmente existe una matrícula de alrededor de 30 alumnos. Hay clases para el nivel Infantil Menor (de 6 a 8 años) e Infantil Mayor: (De 9 a 11 años de edad).

El actor, dramaturgo y director de teatro, Ramón Gómez Polo, destacó que el Taller e Teatro para adolescentes y adultos (mínimo 15 años de edad) está dirigido a toda persona con aptitudes e inquietud artística.

La Carrera Técnica en Arte Teatral, cuenta con un programa formal avalado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura y para ingresar es requisito indispensable superar favorablemente la audición y contar con secundaria terminada.

Gómez Polo destacó que la carrera técnica en Arte Teatral no solo está enfocada en la actuación, sino que destaca por ser estructurada, formal y diversificada. Dota a los estudiantes de herramientas multidisciplinarias para desarrollarse en Producción escénica, aprendizaje en escenografía, vestuario y mecánica teatral. Dramaturgia, creación y escritura de obras propias, respaldada por docentes de gran trayectoria como el dramaturgo Manolo Díaz. Dirección y Docencia: capacitación para dirigir proyectos artísticos o impartir talleres y conferencias.

El plan de estudios combina el análisis histórico del teatro con una sólida base práctica enfocada en la teoría vivencial y el realismo, tomando como pilares los métodos de Konstantín Stanislavski y Michael Chéjov.