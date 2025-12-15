Buscan ser tripulantes del Carnaval Mazatlán 2026

La euforia del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” ya se siente en el aire, y este sábado se vivió un día de intensa energía con la audición para seleccionar a los tripulantes de los majestuosos carros alegóricos. Más de un centenar de aspirantes, entre entusiastas niños, jóvenes y adultos, incluso personas de la tercera edad, acudieron al llamado, listos para desbordar alegría en los desfiles.
El Museo de la Música del Instituto de Cultura fue el escenario donde los aspirantes demostraron su pasión por el baile ante un riguroso jurado calificador. E
l panel estuvo conformado por grandes conocedoras del ambiente carnestolendo: S. G. M. Desiré Ayón (Reina de los Juegos Florales 2025), S. G. M. Carolina Pérez (Reina del Carnaval 2022) y la reconocida coreógrafa Pily Hinojos (Directora de Comparsas).
Alma Barajas, Coordinadora de Desfiles de Carnaval, explicó el espíritu de la selección: “Buscamos personas que amen el carnaval, que lo traigan en la sangre, que creo que es algo que traemos los mazatlecos, que bailen, tengan euforia, y transmitan a todos y cada uno de los que los observan y se sientan parte de. Para los desfiles del 2026 tendremos tres secciones para adultos y una infantil, y allí habrá mucho niño y niña carismático”.
Desde temprano, se cimbró con una mezcla de ritmos. Los participantes mostraron su talento bailando éxitos internacionales como “Wepa” de Gloria Estefan y “Mujer Latina” de Thalía, además de sones regionales como “El Toro 11”, “La Cuichi” y “El Coyotito”.
La jornada comenzó con los más pequeños, quienes sorprendieron al jurado por su ímpetu y desempeño artístico. El jurado evaluó criterios clave como la capacidad de transmitir alegría, el gusto evidente por la música y el baile, y, sobre todo, la euforia que caracteriza la máxima fiesta porteña.
Serán los seleccionados quienes se conviertan en los personajes que, desde lo alto de las obras de arte rodantes, animarán a miles de espectadores los días domingo 15 y martes 17 de febrero de 2026.
El Instituto de Cultura informará vía telefónica a los afortunados elegidos en las próximas semanas.