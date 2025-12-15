Buscan ser tripulantes del Carnaval Mazatlán 2026

La euforia del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” ya se siente en el aire, y este sábado se vivió un día de intensa energía con la audición para seleccionar a los tripulantes de los majestuosos carros alegóricos. Más de un centenar de aspirantes, entre entusiastas niños, jóvenes y adultos, incluso personas de la tercera edad, acudieron al llamado, listos para desbordar alegría en los desfiles.

El Museo de la Música del Instituto de Cultura fue el escenario donde los aspirantes demostraron su pasión por el baile ante un riguroso jurado calificador. E

l panel estuvo conformado por grandes conocedoras del ambiente carnestolendo: S. G. M. Desiré Ayón (Reina de los Juegos Florales 2025), S. G. M. Carolina Pérez (Reina del Carnaval 2022) y la reconocida coreógrafa Pily Hinojos (Directora de Comparsas).

Alma Barajas, Coordinadora de Desfiles de Carnaval, explicó el espíritu de la selección: “Buscamos personas que amen el carnaval, que lo traigan en la sangre, que creo que es algo que traemos los mazatlecos, que bailen, tengan euforia, y transmitan a todos y cada uno de los que los observan y se sientan parte de. Para los desfiles del 2026 tendremos tres secciones para adultos y una infantil, y allí habrá mucho niño y niña carismático”.