No podemos seguir esperando a que otros decidan qué hacer. No necesitamos pensar igual para coincidir: queremos que los candidatos nos representen.

Nos acostumbramos a esperar

Vemos más negocios que cierran por la economía, las extorsiones crecen y con ella los decesos de quienes se resisten, los abusos de algunos funcionarios estatales y municipales, jóvenes que salen a trabajar fuera del estado y sufrimos calamidades urbanas sin resolver. El deterioro de muchos estados del país y de Sinaloa ya forma parte de nuestra vida diaria. Pero lo más peligroso es otra cosa: nos estamos mal acostumbrando. Al aceptar como normal lo que antes nos parecía inaceptable, el deterioro ya ganó una de sus mayores batallas: adormecer la conciencia. Lo que sigue es parecernos a esos países que, por no haber reaccionado a tiempo, no pueden quitarse el yugo de encima. Las elecciones que detendrán o sepultarán el futuro de México son inminentes. Mientras tanto, los partidos que dicen querer el cambio hablan de unidad, pero la discuten entre cúpulas, con cálculos personales y acuerdos que no se explican a nadie. Si esperamos a que anuncien un nombre, solo nos tocará aplaudirlo o resignarnos.

Sinaloa no puede depender del dedazo

Un candidato escogido desde arriba responde hacia arriba. Uno que nace del respaldo social responde ante quienes lo apoyaron. Esa diferencia decide si gobierna con confianza y autoridad moral o con un poder cuestionado, y define si en tu estado o si Sinaloa puede plantarse ante las presiones del centro o solo obedecerlas, especialmente la negociación del presupuesto donde se requiere mayoría del congreso para aprobarlo con responsabilidad y que no asfixie el crecimiento y la creciente deuda estatal. Además hay un riesgo electoral. Una oposición dividida, o con un candidato sin fuerte arraigo que no inspire confianza y no sea capaz de afrontar los enormes retos y exigencias estatales, le entrega la elección a quien ya gobierna. Lo que urge es parar la descomposición. Escoger bien no es un lujo de las cúpulas: es la condición para ganar y salir del hoyo profundo.

El orden: primero el plan, después el nombre

Los ciudadanos no vamos a elegir al candidato. Vamos a fijar el plan y las condiciones que cualquiera que aspire a gobernar debe aceptar. Para eso proponemos una alianza ciudadana amplia: cámaras empresariales, asociaciones profesionales, colegios, productores, organizaciones sociales y cualquier ciudadano que quiera sumarse. Cada quien con su agenda, pero con una estrategia común. El plan cabe en una cuartilla y gira en torno a tres prioridades: Seguridad: recuperar la autoridad del estado y proteger a quien trabaja, produce y denuncia. Certeza: que la ley se cumpla para todos, condición para atraer inversión y empleo. Recursos: un presupuesto federal que no se reduzca en términos reales y un gobernador capaz de defenderlo.

Cómo reconocer a quien nos represente

Los adjetivos no alcanzan; hay que pedir lo que se puede comprobar: Trayectoria limpia y demostrable. Patrimonio e intereses públicos, con declaraciones abiertas a la ciudadanía. Financiamiento transparente y sin vínculos con la delincuencia. Capacidad de gestión y de negociación, con equipo y aliados que respalden su palabra y con una visión a futuro y un estado competitivo internacional. Solvencia comprobable medida en un método abierto y no en una decisión de cúpula. Firma pública del plan y rendición periódica de cuentas. Estos criterios deben ofrecerse a todos los partidos, sin excepción. Quien los firme gana credibilidad; quien los rehúse también dice algo.

Qué hacer, y para cuándo

El calendario obliga a ser prácticos. Antes de que termine diciembre, las cámaras, asociaciones y ciudadanos que quieran sumarse pueden ponerse de acuerdo en el plan y en los criterios. Con ese texto en la mano, hay que pedir a los dirigentes que lo respondan en público, con un sí o un no, antes de que arranquen las precampañas. Después de la elección, la alianza publicaría periódicamente si se cumple. Así la vigilancia ciudadana no termina en las urnas: empieza ahí, y a la vista de todos. Quien quiera sumarse puede empezar hoy: llamar a diez personas de su gremio, su colonia o su empresa, reunirlas y llevar este planteamiento a su organización. Esas diez pueden convocar a otras diez. Varias asociaciones, como en Sinaloa, hemos formado La Gran Alianza Ciudadana justo para garantizar que la voz ciudadana se empodere y respete y sobre todo que haya buen gobierno. La alianza de los ciudadanos no garantiza por sí sola un buen gobierno. Pero eleva el costo político de ignorar a la sociedad y nos devuelve la posibilidad de decidir antes de que decidan por nosotros. A estas alturas, ignorar o pasar por encima de las urgencias que tenemos y de la voluntad popular, resulta muy sospechoso y podría sonar a traición si no se para a quienes facilitan la descomposición social desde arriba y con alianzas siniestras. Sinaloa no necesita que las cúpulas se pongan de acuerdo para decidir su destino; necesita que la sociedad se ponga de acuerdo para que nadie pueda decidirlo a sus espaldas.

No podemos seguir esperando a que otros decidan qué hacer. No necesitamos pensar igual para coincidir: queremos que los candidatos nos representen.