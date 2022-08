“Yo no tenía un lugar dónde llevar a cabo el club, solicité el espacio a la Coordinación de Bibliotecas, en la Gilberto Owen, y me dieron espacio. Yo no trabajo ahí, pero sí hago uso del espacio y es una actividad voluntaria y gratuita”.

Así, a partir de junio nació un programa de cuentacuentos y poco después un club para primeros lectores, con la idea de ayudar a la comprensión lectora y crear el hábito de leer.

“Tengo alrededor de 200 libros infantiles, desde antes de tener a mi hijo me gustaban, siempre me han gustado por las ilustraciones, historias cortas, bonitas, y a cualquiera le gusta, hasta los adultos leemos historias y qué padre, los libros infantiles tienen un mensaje y siempre hacen al niño pensar más allá”, señala.

“Eso me gusta de los libros infantiles que con dibujos, imágenes, historias cortas, puedes ayudar a los niños en ciertos temas que a ti se te complica tratar con ellos”.

Desde siempre, cuenta, le gustó comprar libros y cuando nació su hijo, comenzó a comprar más.

“Los libros infantiles son parte de mí, no me canso de comprarlos y me encanta leer, sola y a mi hijo y verlo leer. De hecho cuando recién aprendió a leer, fue de las actividades que más le gustaban, me decía ‘mamá vamos a leer uno tú y uno yo’ y siempre leíamos dos libros”.

Reunirse con los niños todos los sábados, de 11:00 a 12:00 horas con la actividad de cuentacuentos, y de 12:00 a 13:00 horas, con el club de lectura, la llena de satisfacción.