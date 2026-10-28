Cae Jesús Ochoa de elevador que se desplomó 10 metros en función de obra

El actor Jesús Ochoa cayó de un elevador teatral de diez metros durante una función de “Perfume de gardenia” en Atizapán, siendo hospitalizado tras el impacto. Su compañero Luis de Alba confirmó que tuvo dificultades para caminar.

El percance ocurrió en una presentación al aire libre, donde la estructura escénica se desplomó. Luis de Alba, comediante y parte del elenco, informó a medios que Ochoa fue trasladado a un hospital, aunque aparentemente sin fracturas, para una revisión médica exhaustiva.

El accidente se registró durante las actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán. Para la función, realizada al aire libre, se instaló un elevador de ocho a diez metros de altura, buscando mantener la dinámica escénica de la puesta en escena “Perfume de gardenia”.

Según relató Luis de Alba, a Jesús Ochoa le correspondía descender mediante esa estructura, pero el mecanismo falló. “Adonde fuimos era al aire libre y armaron un elevador como de ocho o diez metros y le tocaba bajar a él por el elevador. Y ‘pácatelas’ (el elevador cayó) hasta abajo. (Jesús Ochoa) cayó al suelo”, explicó el comediante.

La caída encendió las alertas entre sus compañeros, especialmente porque el actor no podía caminar con normalidad después del golpe. A pesar de la gravedad del incidente, Ochoa habría manifestado su intención de continuar trabajando, según De Alba.

Luis de Alba señaló que su compañero permanecía hospitalizado y que, al parecer, no se había roto ningún hueso. No obstante, no ofreció detalles sobre los estudios médicos practicados ni sobre las lesiones específicas derivadas del impacto. El comediante aseguró que Jesús Ochoa conservaba el buen ánimo a pesar de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles precisos sobre el diagnóstico oficial del actor, el tiempo estimado de hospitalización o la fecha en que podría retomar sus actividades. Tampoco se ha difundido una declaración del propio actor o de sus familiares que amplíe la información sobre su recuperación.

La atención se centra en la evolución del intérprete, cuya caída durante una función teatral generó preocupación entre sus compañeros y el público que sigue su trayectoria.