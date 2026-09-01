‘Camaradas’ llega al Teatro Antonio Haas con una historia de amistad

Una historia de abandono, amistad y familia llegará al Teatro Antonio Haas con “Camaradas”, obra del dramaturgo mazatleco Manolo Díaz, que se presentará este jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas, como parte del programa Jueves de Teatro.

La puesta en escena, a cargo del Colectivo Los Pata Salada, bajo la dirección de Díaz, cuenta la historia de dos perritos que son abandonados porque no cumplen con las características de unos auténticos chihuahua.

Los cachorros terminan siendo rescatados por un vagabundo, con quien comienzan a vivir distintas experiencias que los llevan a descubrir el valor de la amistad y la familia.

La obra busca conmover al público a través de una historia que, desde la mirada de dos pequeños animales, aborda temas como el abandono, los vínculos afectivos y la importancia de encontrar un lugar al cual pertenecer.

Díaz comparte escena con Dulce Guzmán, ambos docentes del Centro Municipal de las Artes de Cultura Mazatlán, quienes llevan esta propuesta al escenario como parte de la oferta teatral independiente del puerto.

“Camaradas” forma parte de Jueves de Teatro, un proyecto independiente impulsado por Se Compra Viento y La Terca Teatro, en conjunto con el Teatro Antonio Haas, con el propósito de establecer una cartelera permanente de propuestas escénicas locales.

La iniciativa busca “regresar el teatro al teatro” y recuperar al público que anteriormente acudía a este recinto, mediante montajes diversos y de calidad que permitan generar una comunidad constante alrededor de las artes escénicas.

Las últimas puestas en escena de este proyecto están a cargo de Teresa Díaz del Guante, integrante del Sistema Nacional de Arte, dramaturga y creadora escénica, quien fue acreedora al Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2019.

La intención de Jueves de Teatro es mantener una cartelera constante, generar público y brindar a los grupos locales un espacio para presentar sus propuestas, al mismo tiempo que se amplía la oferta cultural de Mazatlán y se contribuye a que las producciones sean rentables tanto para los artistas como para el recinto.

Los boletos estarán disponibles en taquilla del Teatro Antonio Haas y también podrán adquirirse a través de las redes sociales de Se Compra Viento.