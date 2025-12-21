Cancelan del timbre postal ‘Navidad en México’

En la Casa de la Cultura ‘Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros’, la Universidad Autónoma de Sinaloa y Correos de México llevaron a cabo la cancelación del timbre postal “Navidad en México”.

Jorge Luis Hurtado Reyes, coordinador de Artes Visuales, explicó que como cada año se hace una pintura especial para hacer el timbre y la Navidad representa un acto de amor, de unidad, así como a la familia, por eso se hace compartiendo la comida.

“México siempre ha tenido una navidad diferente todos los países, por ejemplo, nosotros hacemos el nacimiento conforme a la primera pastorela que se hizo en México (...) en esta estampilla se está hablando de esa recreación. Gracias por el honor de cancelar esta estampilla”, expuso.

Carlos Camacho Vega, gerente de Correos de México, acompañado de Francisco Manuel Figueroa Rochín, coordinador operativo, expresó que en el Servicio Postal Mexicano dan a conocer eventos históricos, la cultura de México, “pero también para que la gente conozca que puede utilizar las estampillas para llegar a todo el mundo”.

Cabe señalar que esta emisión conmemorativa rinde un homenaje a algunos de los elementos culturales de la especial forma de festejar en México: el aromático ponche de frutas, nochebuenas que reconfortan, y alimentos consumidos en esta fecha como romeritos, pavo y buñuelos, cuyo consumo está relacionado con un buen inicio del año.